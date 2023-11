A- A+

Liga dos campeões Lesionado, Marquinhos desfalca PSG contra Monaco e Newcastle O zagueiro deixou o campo durante a partida do Brasil contra a Argentina, na noite de terça, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O capitão da seleção brasileira e zagueiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos, não poderá jogar contra o Monaco na próxima sexta-feira (24) pela Ligue 1 e contra o Newcastle na terça-feira pela Liga dos Campeões devido a uma lesão sofrida no último jogo do Brasil, anunciou seu clube nesta quinta-feira (23).

"Vítima de uma pequena lesão no músculo isquiotibial direito, Marquinhos permanecerá em tratamento por 10 dias", especificou o PSG em um comunicado. O zagueiro deixou o campo durante a partida do Brasil contra a Argentina, na noite de terça, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (derrota por 1 a 0).

"Vai ser um [prazo] um pouco curto para [jogar contra] o Monaco", já havia avisado o clube após esta partida, sugerindo também que ele poderá ficar de fora do confronto contra o Newcastle.

Os dois duelos são de grande importância para as ambições do PSG. O Monaco é um dos seus principais perseguidores no campeonato francês (3º com 24 pontos contra 27 pontos do líder).

E na próxima terça-feira, os parisienses esperam uma vitória sobre o Newcastle para maximizar as chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, antes da última rodada do seu difícil grupo.

O PSG também confirmou nesta quinta-feira que seu meio-campista Warren Zaire-Emery, de 17 anos, "vítima de uma entorse de gravidade média no tornozelo direito" na goleada espetacular da França sobre Gibraltar (14-0) pelas Eliminatórias da Euro-2024, "permanecerá sob cuidados até a pausa de inverno".

Além disso, o zagueiro Presnel Kimpembe, vítima de uma ruptura no tendão de Aquiles na temporada passada, "continua a sua recuperação gradual com o grupo", indicou o clube. Portanto, ele não deve jogar contra Monaco e Newcastle.

Veja também

Futebol Felipinho diz que Sport não jogou a toalha por acesso: "todo mundo acredita"