Clássico Lesionado, Neymar comenta sobre Brasil x Argentina: "Eu ia apanhar muito nesse jogo" O craque brasileiro ficou de fora da partida por conta de uma lesão no joelho esquerdo

Lesionado, Neymar ficou de fora do clássico entre Brasil e Argentina no Maracanã. Mesmo ausente dos gramados, o craque brasileiro apareceu em suas redes sociais para comentar a partida, que foi válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Jogo bom, clássico. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí. Mas eu ia botar uma confusão, fazer uma confusão danada. Dá logo uma lambreta, caneta, chapéu, fazem uma coisinha aí, só pra esquentar clima", disse Neymar com a filha Mavie no colo nos stories do Instagram.

Neymar não esteve nesta convocação do técnico Fernando Diniz por conta de uma lesão no joelho esquerdo contra o Uruguai, que rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

O clássico terminou com a vitória argentina por 1 a 0, com gol de Otamendi. O pré-jogo ficou marcado por uma confusão generalizada na parte inferior do setor sul.

A partida terminou com três cartões amarelos e um vermelho (todos para o Brasil). Joelinton foi expulso num lance com De Paul, no final do segundo tempo.

