Sem entrar em campo desde o dia 17 de outubro, quando se lesionou na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar segue se envolvendo em polêmicas extracampo. O jogador brasileiro, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no início deste mês, virou assunto por uma conversa exposta com uma modelo de conteúdo adulto e por ter ficado irritado com um toco de uma atriz.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, Neymar fez mais uma resenha em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo, e ficou irritado após levar um fora da atriz e influenciadora Nathalia Morais. Após várias tentativas de uma aproximação, o jogador teria desabafado: "P** que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”.

Neymar teria dado uma festa particular em Mangaratiba, onde está se recuperando de uma cirurgia no joelho, para cerca de 35 convidados. O jogador estaria tranquilo no evento, sem dar muita atenção para as mulheres presentes, mas investindo apenas em Nathalia, mas a atriz não curtiu as investidas, o que o deixou irritado.

Depois de um perfil de famosos no Instagram publicar a notícia, o craque do Al-Hilal não ficou quieto e decidiu comentar a publicação, desmentindo a história. "Parem de inventar histórias...pqp", escreveu o jogador.

A segunda-feira (27) também foi agitada para Neymar. Isso porque a criadora de conteúdo adulto Aline Farias decidiu expôr conversas dela com o jogador brasileiro. Nas trocas de mensagem, o camisa 10 do Al-Hilal pediu fotos íntimas à jovem, que enviou um link para a plataforma adulta em que ela trabalha e o instruiu a assinar para ver as imagens.

Nas conversas expostas pela modelo, os dois estavam flertando e combinando um possível encontro quando Neymar estivesse em São Paulo. No meio do papo, o jogador, então, pergunta se Aline tem "nudes" para mandar e ela enviou o link onde produz conteúdos sensuais para a internet. O craque da seleção brasileira decidiu assinar o conteúdo e viu as fotos da modelo.

Contudo, assim como foi na polêmica com a atriz Nathalia Morais, Neymar fez questão de se pronunciar sobre o ocorrido. O jogador esclareceu que as mensagens divulgadas em que pedia nudes para ela são antigas. Nos comentários de um perfil de entretenimento, o atleta desabafou. “Manda essa filha da put* mostrar a data… Isso foi anos atrás”, comentou.

