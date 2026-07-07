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Copa do Mundo Lesionado, Onana vai desfalcar a Bélgica no restante da Copa do Mundo O diagnóstico aponta para um longo período de afastamento

O meio-campista Amadou Onana sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e está fora do restante da Copa do Mundo, anunciou a Federação Belga de Futebol nesta terça-feira (7).

O diagnóstico aponta para um longo período de afastamento, embora ainda não haja uma estimativa oficial.

O jogador foi substituído devido à lesão sofrida na segunda-feira, em Seattle, com apenas 20 minutos de jogo na partida das oitavas de final, vencida pela Bélgica por 4 a 1 contra os Estados Unidos, o que garantiu o confronto das quartas de final contra a Espanha na sexta-feira.

O técnico francês da Bélgica, Rudi Garcia, já havia indicado anteriormente que temia uma "lesão grave" para o jogador.

"Exames médicos confirmaram, infelizmente, que Amadou sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. É uma notícia terrível, tanto para ele pessoalmente quanto para a equipe", declarou o médico da seleção belga, Brahim Hacene.

"Em comum acordo com o jogador e seu clube [o Aston Villa, da Inglaterra], decidiu-se que Amadou permanecerá com a equipe pelo menos até o fim das quartas de final" contra a seleção espanhola, informou a Federação Belga em seu comunicado.

A lesão de Onana, de 24 anos, é um duro golpe para os belgas, já que ele é uma liderança fundamental no vestiário.

Após o apito final da partida contra os Estados Unidos, seus companheiros correram para consolar o meia, que é muito querido pelo restante do elenco.

A Bélgica começou a Copa do Mundo de forma hesitante, mas, após uma virada épica contra o Senegal na fase de 16-avos de final e a vitória contundente sobre os Estados Unidos nas oitavas, as expectativas dispararam para o confronto em Los Angeles contra a Espanha, atual campeã europeia.

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