A- A+

Europa Lesionados, Alisson e Jota estão fora dos próximos jogos do Liverpool A dupla se lesionou no empate contra o Manchester City

O goleiro brasileiro Alisson e o atacante português Diogo Jota, do Liverpool, se lesionaram no empate em 1 a 1 com o Manchester City no último fim de semana, pelo Campeonato Inglês, e estão fora dos próximos jogos da equipe, informou nesta quarta-feira (29) o técnico dos 'Reds', o alemão Jürgen Klopp.

"Ambos não estão disponíveis", disse Klopp em entrevista coletiva na véspera da partida contra o LASK, pelo Grupo E da Liga Europa. "Alisson está um pouco pior, temos que ver. Ele não jogará amanhã, nem domingo e, provavelmente, não na semana que vem. Depois tudo deve melhorar".

"Diogo vai demorar um pouco mais. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas é um pouco mais grave", acrescentou o treinador.

Diogo Jota, de 26 anos, foi expulso no início do segundo tempo contra o City no último sábado e Alisson, de 31 anos, sentiu um problema na coxa no final da partida, mas conseguiu jogar os 90 minutos.

Depois de enfrentar o LASK, o Liverpool vai disputar três jogos da Premier League em seis dias: em casa contra o Fulham (3 de dezembro), depois fora contra Sheffield United (6) e Crystal Palace (9).

Alisson pode voltar no duelo contra o Manchester United, em Anfield, no dia 17 de dezembro. Caoimhin Kelleher, que disputou apenas cinco partidas nesta temporada, incluindo três pela Liga Europa, deve substituir o goleiro brasileiro.

Veja também

Champions League Árbitro do VAR do jogo Real Sociedad-Salzburg é substituído após polêmica no PSG-Newcastle