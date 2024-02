Lesionados, Kauan e Leandro Barcia desfalcam Náutico na reta final do Estadual

A- A+

O Náutico terá dois desfalques no setor ofensivo para a reta final do Campeonato Pernambucano e para as próximas partidas da Copa do Nordeste. Os atacantes Kauan Santos e Leandro Barcia saíram machucados do jogo contra o Sport, no último sábado (24), nos Aflitos, pela rodada final da primeira fase, e tiveram os diagnósticos divulgados nesta segunda (26).





Kauan realizou exame de imagem no pé esquerdo. Foi constatado um problema ligamentar, mas que não precisa de procedimento cirúrgico. O retorno do atleta será em cerca de 40 dias.



Já Barcia teve uma lesão grau um na coxa esquerda. O prazo de retorno é de cerca de três semanas. O atleta entrou no intervalo da partida, justamente na vaga de Kauan, mas precisou ser substituído no momento em que tentou dar uma arrancada, sentindo o músculo.



Sem a dupla, a tendência é que o trio de ataque do Náutico seja formado por Júlio César, Paulo Sérgio e Evandro - os dois primeiros foram titulares no clássico e o último foi acionado no segundo tempo.



O próximo compromisso do Náutico é sexta (1º), contra o Afogados, nos Aflitos, pelas quartas de final do Pernambucano.

