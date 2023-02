Ranielle diz que Santa Cruz terá time alternativo diante do Fluminense/PI

A- A+

O técnico Ranielle Ribeiro não esconde que, no primeiro semestre, o Campeonato Pernambucano é o foco do Santa Cruz. Por isso, e também por conta de alguns problemas de lesão, o treinador pretende fazer modificações na equipe para o jogo contra o Fluminense/PI, quarta (8), no Arruda, pela Copa do Nordeste. Alguns nomes da base titular devem ficar fora, enquanto caras novas podem ganhar um espaço entre os 11 que começam jogando.



“Algumas posições preocupam, como a lateral. Ian (Rodrigues) está machucado, Italo Silva também. No meio, perdemos Anderson Ceará (com dores no joelho) e Daniel está sentindo um pouco o incômodo (na coxa). Temos que recuperar essas caras. Nosso departamento médico tem competência para isso e vai acelerar o processo para ter os jogadores o mais rápido possível”, afirmou, para em seguida confirmar que vai fazer experimentos diante dos piauienses.



“Não estamos largando a Copa do Nordeste, mas sim priorizando o Pernambucano. Todos que entram com a camisa do Santa Cruz é para representar o clube da forma como deve ser representado. Não podemos jogar fora a oportunidade de fazer uma boa Copa do Nordeste. Vamos colocar o time mais forte que temos para o momento. Vamos dar mais ritmo para Gedoz, Pipico, condicionar Maranhão (reforço que ainda não estreou), mas temos alguns garotos que precisam também dessa oportunidade para jogar. Não queria chamar de experimento, mas vai servir disso, não esquecendo o propósito que é a busca pela vitória”, declarou.



Gedoz foi acionado no decorrer do jogo passado, contra o Salgueiro, no Campeonato Pernambucano, marcando o gol da vitória por 1x0. Pipico já foi titular e deve seguir assim. Maranhão, atacante que foi anunciado apenas no último domingo (6), já treina com o elenco e pode pintar ao menos na lista de relacionados.





Com relação ao lateral Jefferson Feijão, que se recupera de lesão, a tendência é que ele siga fora, ficando à disposição somente no confronto da sexta (10), perante o Íbis, no Arruda. O Santa Cruz é o sexto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com um ponto, após empate em 1x1 com o Vitória, no Barradão.

Veja também

Futebol Dado valoriza vitória do Náutico e elogia características de Gabriel Santiago: "meia diferente"