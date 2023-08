A- A+

Futebol Internacional Lesões, insultos e gols: os altos e baixos de Neymar no PSG Confira a linha do tempo da trajetória turbulenta do craque brasileiro pela equipe parisiense

Neymar viveu várias vidas no Paris Saint-Germain: decisivo, frágil, rebelde, ora alegre, ora revoltado, o atacante brasileiro precisou de um tempo para se ajustar ao clube da capital francesa, de onde agora parte rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

14 de agosto de 2017: início promissor



O PSG apresenta seu novo astro, contratado junto ao Barcelona pelo valor recorde de 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões na cotação da época), em 14 de agosto de 2017 em Guingamp. Com um gol e uma assistência, Neymar começa brilhando.

"Eu me sinto em casa por causa dos meus companheiros. Todos, não só os brasileiros, me deixaram à vontade e tranquilo. Parece que estou há um bom tempo", afirmou a nova atração do campeonato francês.

25 de fevereiro de 2018: de tensões a lesões



O "pênaltigate", em que se envolveu com o uruguaio Edinson Cavani no início da temporada, para saber qual dos dois cobraria as penalidades máximas é o primeiro momento de tensão em sua carreira em Paris.

Mas não é nada comparado ao que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2018, durante uma partida da Copa da França contra o Olympique de Marselha: 'Ney' machucou o pé direito, uma fissura no quinto metatarso. Esse foi o prelúdio de uma temporada fracassada, com a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e o início de uma longa série de lesões para o atacante brasileiro.

6 de março de 2019: "adolescente rebelde"



Em 23 de janeiro de 2019, Neymar se lesiona novamente: após uma série de choques com Moataz Zemzemi, jogador do Strasbourg em partida da Copa da França, volta a sentir dores no pé direito.

Com isso são mais três meses de ausência e três meses de inferno para a sua equipe, que mais uma vez cai nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester United (2 a 0 e 1 a 3).

De volta a Paris depois de ser visto nos carnavais de Salvador e do Rio, ele marca presença nas arquibancadas durante aquela eliminação no dia 6 de março.

Se descontrola e insulta os árbitros nas redes sociais: "Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta. isso não existe! (...) Ah, vá para a pqp".

De volta aos gramados no final de abril, ele manifestou sua raiva dando um soco em um torcedor que o incomodava após a derrota na final da Copa da França para o Rennes.

"Não se pode fazer isso", criticou seu treinador Thomas Tuchel no dia seguinte ao gesto. "Covarde", "adolescente rebelde": a imprensa brasileira tampouco o perdoa por essa atitude.

Por cada uma de suas duas ações, ele sofre três jogos de suspensão, que no caso da Liga dos Campeões foi reduzido para dois após apelação.

23 de agosto de 2020: felicidade e tristeza



Neymar se sente cada vez melhor em Paris. A sua temporada 2019-2020 é a sua melhor, apesar do encerramento prematuro do campeonato francês devido à pandemia de covid-19.

Com o PSG ele conquista os quatro troféus nacionais, antes do "Final 8" da Liga dos Campeões. Em Lisboa, livre de problemas físicos e com um grande sorriso no rosto, consegue levar seu time à primeira final de Liga dos Campeões de sua história.

Sua parceria com Kylian Mbappé é evidente mas nem ele nem o francês marcaram em Portugal. Na final, o time parisiense paga o preço pelos erros nas conclusões e o Bayern vence (1-0) enquanto Neymar deixa o campo à beira das lágrimas.

13 de abril de 2021: magistral em Munique



Se vinga do Bayern menos de um ano depois, nas quartas de final. Na partida de ida, na Alemanha, sob a neve, consegue dar duas assistências (vitória por 3-2).

É no jogo de volta, em 13 de abril, no Parque dos Príncipes, onde brilhar mais apesar da derrota (1-0). Contra Manuel Neuer, ele acerta três bolas nas traves, mas sua influência foi enorme.

Nas semifinais contra o Manchester City, o brasileiro decepciona. Quatro dias antes do duelo de volta, perdido por 2 a 0, ele renova contrato até 2025 com o PSG.

9 de março de 2022: derrocada contra o Real Madrid



Autor de uma assistência de calcanhar para Mbappé no jogo de ida contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória do PSG por 1 a 0), Neymar voltou a dar assistência ao francês na partida de volta.

Mas, como a sua equipe, 'Ney' tem um 'apagão' durante o segundo tempo, e uma de suas perdas de bola é aproveitada por Karim Benzema em um dos seus três gols, num novo fiasco do PSG na Liga dos Campeões. A mídia espanhola chega a noticiar uma briga entre o brasileiro e seu goleiro Donnarumma, que Neymar desmente em suas redes sociais.

3 de maio de 2023: "Fora Neymar!"



Depois de um início de temporada incrível com o PSG, Neymar sofre a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Sua temporada é interrompida por uma nova lesão no tornozelo em março. Desfalque para o restante da temporada, ele se torna alvo dos 'ultras' parisienses, que entram em conflito com a diretoria em torno do futuro do clube.

"Fora Neymar!", cantavam várias dezenas de torcedores vestidos de preto, reunidos em frente à casa do jogador em Bougival, na região de Paris. Três meses depois, o brasileiro parte rumo à Arábia Saudita.

