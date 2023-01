"Lesões, sêmen e beijo": veja o que mostra laudo pericial da vítima de Daniel Alves

A- A+

O laudo pericial da jovem de 23 anos que acusa o jogador Daniel Alves de estupro já apontou indícios de agressão sexual. O ex-atleta do Pumas, clube do México que reincidiu o contrato com o lateral-direito após a polêmica, nega as acusações. Desde que o caso veio à tona, há uma semana, algumas evidências que reforçam a versão da suposta vítima já foram divulgadas pela imprensa espanhola, que teve acesso aos depoimentos e exames médicos. Veja abaixo alguns delas.

Laudo médico

Após a suposta agressão, a mulher foi atendida por uma ambulância chamada pela boate Sutton, e transferida para o Hospital Clínic, referência em atendimentos a vítimas de abusos sexuais. Lá, ela passou por um exame médico. O relatório alega que ela sofreu ferimentos leves compatíveis com a "luta" que teria travado com o jogador de futebol para não se sujeitar ao ato sexual.

Lesões

A ficha médica indicou que dentre as lesões encontradas está uma pequena equimose no joelho. Trata-se de uma mancha roxa causada por um sangramento em que ocorre a infiltração do sangue na pele. Isso se dá devido à ruptura de alguns vasos sanguíneos.

O machucado vai de encontro com a narrativa descrita pela jovem. Em sua versão, ela destacou que Daniel Alves a "agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho".

Roupas íntimas

A mulher procurou as autoridades para formalizar a denúncia contra Daniel Alves dois dias depois do ocorrido. Ela narrou o que aconteceu em depoimento, e forneceu o relatório médico. A jovem entregou ainda o vestido que usava na noite da suposta agressão sexual.

Sêmen

Segundo a imprensa espanhola, a polícia catalã coletou fluidos corporais, incluindo sêmen, que estavam dentro da cabine do banheiro. Amostras também foram colhidas no vestido da jovem.

Beijo

De acordo com uma apuração do jornal espanhol "ABC", um novo laudo médico desta quarta-feira constatou um beijo entre o jogador e a mulher. Esse fato contradiz a versão da jovem. . Em depoimento no dia 2 de janeiro, ela afirmou que não houve beijo "em momento algum". Detalhes sobre o ato íntimo ainda não foram revelados.

Entenda o caso

Daniel Alves é acusado de ter agredido sexualmente uma mulher de 23 anos na Europa. O caso teria acontecido durante a madrugada de 30 para 31 de dezembro, no banheiro da boate Sutton. A casa de festas fica em Barcelona, capital da Catalunha.

De acordo com a vítima, que teve a identidade preservada, ela dançava em uma boate com amigos, quando o jogador a tocou por baixo de sua roupa íntima sem consentimento.

A mulher disse que relatou aos amigos o que havia ocorrido, e procurou a equipe de segurança do estabelecimento, que iniciou o protocolo para casos de agressão sexual. A polícia foi chamada ao local, mas ao chegar lá o jogador já havia ido embora.

