Futebol Lessa vê Náutico com condições de brigar pelo título da Série C Timbu estreia no dia 21 de abril, contra o São Bernardo, nos Aflitos, mas em duelo de portões fechados

O acesso à Série C do Campeonato Brasileiro é o grande objetivo do Náutico na temporada 2024. Mas isso não significa que os alvirrubros se contentarão apenas com a presença na Segundona em 2025. Para o meia Wendel Lessa, o clube tem condições de brigar pelo título da competição, feito também alcançado em 2019.

“A gente sabe a importância da Série C para o clube, de briga por uma vaga na Série B. O professor já está armando o esquema que acha ideal e o trabalho começou a ser implantado. Teremos esses dias para trabalhar e já pensar na primeira rodada. Nosso grupo é qualificado para buscar o acesso, mas vamos brigar pelo título também porque temos potencial para isso”, afirmou.

Eliminado nas quartas de final, o Náutico só entra em campo agora no dia 21 de abril, nos Aflitos, diante do São Bernardo, na estreia da Série C. O técnico Mazola Júnior terá mais de uma semana para preparar a equipe. Um prazo raro para os alvirrubros, que vinham acumulando jogos pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

“Ter uma semana cheia (sem jogos) é sempre difícil de conseguir. Então temos que aproveitar para ajustar o que fizemos de errado e aperfeiçoar o que fizemos de bom. Isso vai dar a confiança que o grupo precisa”, frisou.

Recuperado de lesão, o volante Lorran já reiniciou os treinos no Náutico e pode ficar à disposição para o duelo diante do São Bernardo.

