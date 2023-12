A- A+

Sport Levantar ao menos duas taças e chegar longe na Copa do Brasil: veja metas do Sport para 2024 Rubro-negro terá quatro competições a serem disputadas no próximo ano, e espera final diferente em relação a 2023

O elenco ainda está em formação, mas o Sport já tem o planejamento definido para a próxima temporada. Após 2023 se encerrar de forma melancólica sem o acesso à Série A, a cúpula de futebol leonina espera um 2024 diferente. No ano que vem, o Rubro-negro terá mais uma vez quatro competições a serem disputadas e, de acordo com o comitê gestor, o objetivo é de levantar pelo menos duas taças ao longo do ano.

Além do Campeonato Pernambucano, que inicia para o Sport no dia 13 de janeiro, contra o Petrolina, fora de casa, o Leão jogará Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Campeonato Pernambucano é importante. O Sport entra para ser campeão. Não faz sentido dizer que o Sport vai jogar a competição por disputar. Está no nosso planejamento ser bicampeão Pernambucano", começou o diretor Raphael Campos.

"Ser campeão da Copa do Nordeste está no planejamento. Oitavas de final de uma Copa do Brasil a gente entende que é razoável, além de subir para Série A. Se vai ser campeão na Série B, depende muito de como a competição vai se dar. A gente tem feito investimento para isso, né? E vamos continuar a fazer. Acho que é este o recado que tem que ficar para o torcedor", enfatizou.

Seguindo a linha de raciocínio de Raphael Campos, o coordenador-técnico do clube, Ricardo Drubscky, também adotou os pés no chão ao falar sobre ter o título da Série B como uma meta. Para o dirigente, "existem quatro campeões" na Segundona.

O Sport vai entrar nas quatro competições para buscar o seu máximo. Na Série B, sem dúvida nenhuma, é para subir para a Série A. Existem quatro campeões, mas se der para biscoitar o título, vamos lutar. O torcedor pode ter certeza que nós vamos entrar com tudo para conquistar aquilo que vamos estar disputando", reforçou Drubscky.

Em 2023, o time da Ilha do Retiro foi o campeão do Estadual, além de ter amargado o vice do Nordestão. No mata-mata nacional, entrou no torneio na terceira fase e deixou o Coritiba para trás. Nas oitavas, contudo, acabou sendo eliminado pelo São Paulo. Já na Segunda Divisão, fechou a competição na 7ª colocação, com 63 pontos - um a menos que Atlético-GO e Criciúma, que subiram de divisão.

Veja também

SANTA CRUZ Por problema no coração, Matheus Matias deixa Santa Cruz tendo atuado apenas em jogo-treino