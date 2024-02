A- A+

Bundesliga Leverkusen e Bayern vencem e mantêm distância antes de confronto direto As equipes se enfrentam no próximo sábado (10), em Leverkusen

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique venceram seus respectivos jogos contra Darmstadt (2x0) e Borussia Mönchengladbach (3x1), neste sábado (3), pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, a uma semana de fazerem confronto direto crucial na briga pelo título.

O líder Leverkusen segue invicto na competição com 16 vitórias e quatro empates, com dois pontos de vantagem sobre o Bayern (52 a 50).

As duas equipes, que estão no topo da tabela, vão se enfrentar no próximo sábado na BayArena.

Contra o lanterna Darmstadt, o Leverkusen foi dominante e não teve dificuldades para construir o resultado com dois gols do nigeriano Nathan Tella (33' e 52').

Por sua vez, o Bayern teve mais trabalho diante do 'Gladbach', que abriu o placar no primeiro tempo com Nico Elvedi (35'). Mas o time bávaro conseguiu o empate antes do intervalo marcando com Aleksandar Pavlovic (45') e chegou à virada na segunda etapa com o atacante inglês Harry Kane (70'). Na reta final, Matthijs De Ligt (86') fez o terceiro.

Kane marcou seu 24º gol nesta edição do Campeonato Alemão. Em toda a temporada 2007/2008, o italiano Luca Toni havia marcado o mesmo número de gols, o recorde do clube para uma primeira temporada no Bayern.

E em uma primeira temporada na Bundesliga, apenas o alemão Uwe Seeler, pelo Hamburgo, marcou mais gols que Kane (30, em 1963/1964).

