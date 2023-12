A- A+

Campeonato Alemão Leverkusen empata com Dortmund e segue líder invicto do Alemão Time dirigido por Xabi Alonso tem 35 pontos de 39 possíveis no campeonato

Em desvantagem no placar durante mais de uma hora de jogo, o Bayer Leverkusen conseguiu empatar com o Borussia Dortmund por 1 a 1 neste domingo (3), no confronto principal da 13ª rodada da Bundesliga alemã, mantendo assim sua invencibilidade e sua condição de líder.

Com 35 pontos em 39 possíveis, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso continuam invictos e com três pontos a mais que o Bayern de Munique (32), que não pôde jogar no sábado contra o Union Berlin devido à forte nevasca (de até 44 cm) sobre a capital da Baviera.

A nova data da partida ainda não foi comunicada pela Liga Alemã de Futebol (DFL).

O Borussia Dortmund perdeu assim uma boa oportunidade de se aproximar do líder e ainda tem 10 pontos a menos que o Leverkusen, prejudicado pela sequência negativa desde o final de outubro até o início de novembro (empate com o Frankfurt, derrotas para o Bayern e o Stuttgart).

Com 25 pontos, cedeu o quarto lugar ao Leipzig (26), que havia vencido o Heidenheim (2-1), enquanto o clube do leste da Alemanha viaja ao Westfalenstadion no próximo sábado.

Após o norueguês Julian Ryerson abrir o placar para o Dortmund logo aos 5 minutos, o Leverkusen dominou a partida e cercou o gol de Gregor Kobel. O empate finalmente veio através do nigeriano Victor Boniface aos 79 minutos.

Os dois clubes vão disputar as oitavas de final da Copa da Alemanha na quarta-feira. O Dortmund viaja para enfrentar o Stuttgart, enquanto o Leverkusen recebe o Paderborn (2ª divisão).

Veja também

Campeonato Brasileiro Palmeiras vence Fluminense e praticamente garante título do Brasileirão