Leverkusen vence Union Berlin e fica a uma vitória do título alemão

O líder Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin (11º) fora de casa por 1x0 neste sábado (6) e agora está a uma vitória de conquistar o primeiro título do Campeonato Alemão em sua história, após a derrota do Bayern de Munique para o Heidenheim por 3x2.

A seis rodadas para o fim da temporada, o Leverkusen tem 16 pontos de vantagem sobre o Bayern e pode ser campeão matematicamente já no próximo domingo, se vencer o Werder Bremen (11º) em casa.

O título pode vir inclusive um dia antes, sem que o time entre em campo, em caso de derrota do Bayern para o Colônia (17º).

Em superioridade numérica desde o final do primeiro tempo pela expulsão do meia Robin Gosens (45'+3), o Bayer Leverkusen chegou ao gol da vitória com Florian Wirtz cobrando pênalti (45'+8).

"É uma grande oportunidade, uma grande alegria. Trabalhamos muito para chegar aqui, mas ainda temos 90 minutos por jogar. No meio teremos um jogo da Liga Europa [ida das quartas de final contra o West Ham, na quinta-feira], mas estamos em uma boa posição", declarou o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, ao canal Sky.

Em jogo simultâneo, o Bayern de Munique visitou o Heidenheim (10º) e voltou a decepcionar.

O time bávaro foi para o intervalo vencendo por 2x0, com gols de Harry Kane (38') e Serge Gnabry (45'+2), mas no início do segundo tempo o Heidenheim chegou ao empate em menos de um minuto marcando com Kevin Sessa (50') e Tim Kleindienst (51'), que mais tarde fez o terceiro (79') dos donos da casa.

A derrota chega para o Bayern três dias antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, no Emirates Stadium.

