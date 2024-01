A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Leverkusen vira sobre Leipzig e aumenta vantagem na liderança do Alemão Com o resultado, a equipe abriu sete pontos com relação ao vice-líder, Bayern de Munique

Três pontos que valem ouro. Duas vezes atrás no placar, o Bayer Leverkusen conseguiu uma vitória espetacular na casa do RB Leipzig por 3 a 2 neste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, graças a um gol nos acréscimos do equatoriano Piero Hincapié.

Com o resultado, o Leverkusen soma agora 48 pontos na tabela (15 vitórias e 3 empates) e abre sete de vantagem sobre o Bayern de Munique (2º), que no domingo (21) recebe o Werder Bremen na Allianz Arena e na próxima quarta faz com o Union Berlin o jogo atrasado da 13ª rodada.

Caso consiga duas vitórias, o time bávaro ficará um ponto atrás da liderança, que o Leverkusen ocupa desde a 7ª rodada, no início de outubro.

O duelo mais esperado do fim de semana na Alemanha não decepcionou. O Leipzig abriu o placar com o volante holandês Xavi Simons finalizando com categoria para bater o goleiro Lukas Hradecky.

Depois do intervalo, o Leverkusen empatou com um gol do nigeriano Nathan Tella (47'), após grande jogada coletiva entre Florian Wirtz, Jonas Hofman e Alejandro Grimaldo.

Quando parecia que o líder iria recuperar o controle da partida, o Leipzig marcou mais uma vez, em um contra-ataque puxado por Xavi Simons que terminou com a conclusão de Louis Openda (56').

Sete minutos depois, em cobrança de escanteio de Hofman, Jonathan Tah deixou tudo igual de cabeça.

Nos acréscimos, Hincapié levou a torcida do Leverkusen ao delírio após completar na pequena área outro escanteio e marcar o gol da vitória.

Mais cedo, o Borussia Dortmund venceu sem problemas o Colônia por 4 a 0 e encostou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Dortmund, que teve um início de campeonato irregular (sete pontos nas primeiras oito rodadas), emendou sua segunda vitória consecutiva, depois de ter vencido o Darmstadt por 3 a 0 na semana passada.

Com 33 pontos, o time se iguala ao Leipzig (4º), que conta com maior saldo de gols (+19 contra +12).

Contra o Colônia, o Borussia Dortmund não demorou a abrir o placar com Donyell Malen (12'), após cobrança de escanteio de Julian Brandt.

O goleiro do Dortmund Gregor Kobel salvou o time na volta do intervalo ao defender finalização perigosa de Jan Thielmann (46') e contou com a sorte em um chute de Linton Maina que explodiu na trave (50').

Niclas Füllkrug ampliou a vantagem pouco depois (58'), antes de Malen fazer o terceiro logo em seguida (61').

Youssoufa Moukoko fechou o placar para o Dortmund já nos acréscimos (90'+2), em um jogo que ficou interrompido durante oito minutos pelos protestos dos torcedores de ambas as equipes contra o projeto aprovado pela Bundesliga que permite a chegada de investidores.

Os torcedores atiraram no campo moedas de chocolate em um protesto planejado para os 12 minutos de jogo, em alusão à torcida como o 12º jogador.

Os jogadores dos dois times ajudaram para retirar as moedas espalhadas pelo gramado.

Também houve atraso em outro jogo da primeira divisão neste sábado. O início do segundo tempo do duelo entre Bochum e Stuttgart aconteceu 40 minutos depois do previsto por motivos de segurança na arquibancada do setor visitante, devido a algumas faixas que bloqueavam as saídas.

