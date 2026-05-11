A- A+

Futebol Lewandowski abre o jogo sobre futuro no Barcelona e admite esperar propostas: 'Vamos ver' Atacante polonês afirmou que vai analisar propostas ao fim do contrato com o clube catalão

O futuro de Robert Lewandowski no FC Barcelona voltou a ganhar força na imprensa europeia. Durante as comemorações do título de LaLiga no gramado do Camp Nou, o atacante polonês admitiu, em entrevista ao Canal Plus+ Polônia, que ainda não definiu os próximos passos da carreira e indicou que pode deixar o clube catalão ao fim do contrato.

O vínculo de Lewandowski com o Barcelona termina em cerca de 50 dias, e o jogador afirmou que pretende analisar as possibilidades antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro.

"Veremos. Provavelmente vou esperar que surjam diferentes opções e então decidir o que é melhor para mim e para minha família. Teremos que esperar um pouco mais" disse o atacante, em tom cauteloso.

A declaração repercutiu na Espanha por acontecer justamente durante a festa do título nacional conquistado pela equipe comandada por Hansi Flick. Aos 37 anos, Lewandowski vive uma reta final de temporada marcada por discussões sobre minutagem, condição física e espaço no elenco.

Questionado sobre o que pesa mais neste momento da carreira — ambição esportiva ou vida familiar — o polonês evitou separar os dois fatores.

"Não se pode separar uma coisa da outra, porque tudo é importante. No fim das contas, trata-se de escolher o que consideramos melhor. E esse é o caminho que vamos seguir", afirmou.

Lewandowski também comentou a relação com Flick ao longo da temporada e admitiu que nem sempre ficou satisfeito ao ser substituído ou poupado em algumas partidas.

"Às vezes eu entendia. Depende das partidas. Outras vezes, obviamente, eu queria jogar. A temporada foi longa e eu tive problemas musculares no início. Foram pequenas lesões que me atrapalharam, principalmente no começo. Depois precisei recuperar o ritmo." explicou.

Apesar da frustração em alguns momentos, o atacante reconheceu que o descanso ajudou no rendimento físico durante a campanha.

"Embora também haja vantagens em descansar e não jogar tanto: você tem mais energia no dia a dia. E eu valorizo isso também", completou.

Na entrevista, Lewandowski ainda analisou a campanha do Barcelona no título de LaLiga e destacou a regularidade da equipe nos jogos mais complicados fora de casa como fator determinante para a conquista.

Veja também