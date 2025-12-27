A- A+

futebol Lewandowski admite indefinição sobre seguir no Barcelona: "Não sei onde quero jogar" O camisa 9 tem vínculo com o clube catalão apenas até o meio de 2026

Em fim de contrato com o Barcelona, Robert Lewandowski afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro da carreira. O atacante de 37 anos disse não saber onde pretende atuar na próxima temporada e afirmou que, neste momento, não sente pressão para definir os próximos passos. O camisa 9 tem vínculo com o clube catalão apenas até o meio do ano.

"Tenho tempo para tomar uma decisão. Agora, não sei onde quero jogar. Não há necessidade de pensar nisso ainda. Não sei qual direção tomar, mas também não há pressão", declarou em entrevista ao jornalista polonês Bogdan Rymanowski.

A partir da virada do ano, Lewandowski poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, já que entrará nos últimos seis meses de contrato. O polonês, no entanto, evitou detalhar quais seriam as condições para permanecer no Barcelona e destacou que qualquer definição passa pelo planejamento esportivo do clube.

"Não converso com o treinador sobre outros clubes interessados. Não se trata de reduzir meu salário pela metade. Depende muito do plano do clube e do que eu quero", afirmou.

Na atual temporada, Lewandowski participou de 18 dos 25 jogos disputados pelo Barcelona em 2025/26, sendo titular em dez oportunidades - três pela Liga dos Campeões e sete por La Liga. O atacante explicou que sofreu com problemas físicos no início do calendário e acredita que a comissão técnica esteja administrando sua utilização para a reta final.

"Tive um começo de temporada difícil, me lesionei duas vezes. Sabendo quantos jogos teremos entre janeiro, fevereiro e março, penso que a segunda parte da temporada será importante para estar fisicamente preparado e sem problemas de saúde", analisou o atleta, que tem sido preterido por Ferran Torres.

O Barcelona volta a campo no dia 3 de janeiro, quando enfrenta o Espanyol em clássico catalão. A equipe comandada por Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol com 46 pontos, quatro a mais que o Real Madrid, atual vice-líder.





