ESPANHA Com Lewandowski, Barcelona encara Betis na Supercopa da Espanha; veja as escalações e onde assistir O artilheiro polonês está suspenso no Campeonato Espanhol, mas liberado na Supercopa

Após a classificação do Real Madrid, o Barcelona entra em campo para encarar o Betis nesta quinta-feira (12), às 16h, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

O Barça chegou para a competição, que está sendo disputada na Arábia Saudita, por causa do vice no último Campeonato Espanhol, enquanto o Betis é o atual campeão da Copa do Rei.

A equipe que se classificar nesta quinta (12) enfrentará o Real Madrid na grande decisão, no próximo domingo (15).

Suspenso no Campeonato Espanhol por mais dois jogos, o atacante Robert Lewandowski está liberado para jogar a Supercopa e será titular. O brasileiro Raphinha, que ficou no banco no clássico contra o Atlético de Madrid é novidade nos onze iniciais.

Em bom momento na equipe espanhola, o brasileiro Luis Henrique, ex-Fluminense, é um das principais peças ofensivas do Betis.

Prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Alba; Pedri, Busquets e Frenkie de Jong; Raphinha, Lewandowski e Dembélé. Técnico: Xavi.

Betis: Silva; Ruibal, Ruiz, González, Miranda; Guido Rodriguez e Carvalho; Luiz Henrique, Fekir e Rodri; Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

Onde assistir: Star +

