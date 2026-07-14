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Futebol 'Não me imaginava em outro clube da Europa', diz Lewandowski na chegada ao Chicago Fire Polonês, um dos grandes artilheiros deste século com mais de 700 gols na carreira, é a maior aposta do clube para reviver seus tempos de glória

Após encerrar sua passagem pelo Barcelona e pelo futebol europeu, o atacante polonês Robert Lewandowski foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (14) pelo Chicago Fire.

Anunciado como novo reforço em junho, Lewandowski, que vai completar 38 anos em agosto, assinou com o clube americano até o final da temporada 2027/2028.

O atacante explicou sua decisão de deixar o futebol europeu após suas quatro últimas temporadas no Barcelona, nas quais conquistou três títulos do Campeonato Espanhol.

"Eu não queria ficar em outro clube da Europa depois de tudo o que conquistamos no Barcelona. Não me imaginava em um clube diferente", declarou Lewandowski.

"Não é fácil mudar da Europa para os Estados Unidos, mas, por outro lado, estamos muito animados. Espero muito que, para mim e para a minha família, esse seja um novo capítulo, um capítulo lindo e maravilhoso em nossas vidas", acrescentou.

O experiente atacante, um dos grandes artilheiros deste século com mais de 700 gols na carreira, é a maior aposta do Chicago Fire para reviver seus tempos de glória.

A equipe conquistou seu único título em 1998, em sua temporada de estreia na MLS, e posteriormente perdeu as finais de 2000 e 2003.

"Não importa quantos títulos tenha conquistado, para mim o mais importante é que eu vejo o potencial de levantar mais troféus com este novo clube", acrescentou Lewandowski, que pediu a opinião de alguns ex-companheiros que jogaram na liga americana.

"Conversei com Bastian [Schweinsteiger] e com [Thomas] Müller e os dois me explicaram como a MLS funciona", revelou.

O atacante poderá estrear já na próxima quinta-feira, quando o Vancouver Whitecaps, de Müller, visita o Chicago no retorno da MLS após a pausa para a Copa do Mundo de 2026.

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