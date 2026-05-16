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Futebol Lewandowski deixa Barça após quatro temporadas e "sensação de missão cumprida" Astro polonês, que fará 38 anos em agosto, utilizou sua conta no Instagram para confirmar sua saída do clube catalão

Após ajudar a levar o Barcelona ao "lugar que lhe pertence", na elite do futebol europeu, Robert Lewandowski anunciou neste sábado (16) que está deixando o clube catalão "com a sensação de missão cumprida".

O astro polonês, que fará 38 anos em agosto, utilizou sua conta no Instagram para confirmar sua saída do clube catalão: "Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, é hora de seguir em frente", afirmou em sua mensagem, que foi acompanhada por imagens de sua passagem pelo Barcelona.

"Saio com a sensação de missão cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos", acrescentou, referindo-se aos títulos de liga conquistados durante seu período como 'azulgrana', incluindo o desta temporada, assim como a uma Copa do Rei (2025) e a três Supercopas da Espanha (2023, 2025 e 2026).



Barça "de volta ao lugar que lhe pertence"

"O Barça voltou ao lugar que lhe pertence. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo", escreveu o atacante polonês.

O jogador chegou ao Barça em meio a uma crise esportiva e a um período de dificuldades financeiras, desempenhando um papel fundamental para ajudar o clube a retornar ao topo do futebol espanhol e a voltar a disputar a Liga dos Campeões.

Desde que chegou vindo do Bayern de Munique em 2022, o veterano artilheiro disputou 191 partidas, marcando 119 gols pelo Barcelona em todas as competições, o que o torna "o 14º maior artilheiro da história do Barça", destacou o clube em sua mensagem de agradecimento.

Além de seus gols, o clube ressaltou "sua liderança, tanto dentro quanto fora de campo".

"Seu profissionalismo, seus elevados padrões e seu comprometimento fizeram dele um exemplo para os jogadores mais jovens no vestiário", acrescentou o clube.

Lewandowski, que ainda não revelou seu próximo destino, jogará pela última vez no Camp Nou, estádio do Barcelona, neste domingo, contra o Betis, pela 37ª e penúltima rodada da LaLiga.

Ao ser questionado sobre a saída do atacante durante a coletiva de imprensa prévia ao jogo contra o Betis, o técnico do Barça, Hansi Flick, admitiu que "não será fácil encontrar alguém do calibre de Robert, capaz de marcar de 25 a 30 gols por temporada".

Obrigado a "renovar o ataque"

"Ele é um grande profissional e um cara legal. Sentiremos falta dele, mas a vida é assim", acrescentou o técnico alemão, que observou ter treinado Lewandowski anteriormente, durante sua passagem pelo Bayern de Munique, e que os nove títulos que conquistou como treinador "foram todos vencidos com ele".

Flick também admitiu que, com a saída de Lewandowski e a incerteza em torno do futuro do inglês Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, o Barcelona se vê obrigado "a reformular seu ataque", já que a equipe conta, atualmente, com apenas um atacante: Ferran Torres.

"O que acontecerá na próxima temporada? Não sei, estamos no mercado", se limitou a dizer o treinador.

Lewandowski viu seu protagonismo diminuir nesta temporada devido à concorrência de Ferran Torres e até o momento, ele marcou 18 gols em 44 partidas disputadas.

Como 'blaugrana', o polonês ficará com uma persistente sensação de missão inacabada, por não ter conseguido conquistar a Liga dos Campeões após cair nas semifinais no ano passado, contra a Inter de Milão, e nas quartas de final nesta temporada, diante do Atlético de Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, Lewandowski poderia dar continuidade à sua carreira na liga saudita ou no cada vez mais forte campeonato americano, assim como fez outra estrela da LaLiga, o francês Antoine Griezmann, que recentemente anunciou sua contratação pelo Orlando City.

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