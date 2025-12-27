A- A+

crise Lewandowski diz que cogitou parar de marcar gols por crise financeira do Barcelona; entenda Jogador tem contrato até o fim da temporada e ainda não decidiu próximos passos

O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, revelou que chegou a questionar se deveria continuar marcando gols em determinado momento, diante da delicada situação financeira vivida pelo clube.

A declaração foi dada em entrevista ao canal polonês Rymanowski Live, no YouTube.

— Havia um bônus pelos gols marcados. Naquele momento, o clube contava cada euro, não era uma questão pequena. Cheguei a me perguntar se deveria parar de marcar gols — afirmou o jogador, ressaltando em seguida que, na prática, “nada mudou”.

Lewandowski está em sua quarta temporada no Barcelona. Ao todo, soma 116 gols em 165 partidas com a camisa do clube catalão. Aos 37 anos, o atacante tem contrato até o fim da atual temporada e ainda não definiu o que fará a partir de 2026.

— Ainda tenho tempo para decidir. Não sinto nenhum tipo de pressão. Não sei que caminho vou tomar. Não converso com o treinador sobre interesse de outros clubes. E não é uma questão de reduzir meu salário pela metade. A decisão vai depender do que o clube quiser fazer e do que eu considerar melhor para mim — explicou.

O polonês acrescentou que o futuro também estará ligado ao papel que poderá desempenhar sob o comando de Hansi Flick.

Apesar de reconhecer que se aproxima do fim da carreira, Lewandowski garantiu que mantém ambições elevadas para a temporada 2025/26.

— Quero tudo. Me classificar para a Copa do Mundo, ganhar a LaLiga e a Champions League. Sei que estou no final da carreira, mas ainda tenho objetivos muito grandes — concluiu.

