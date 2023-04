A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Lewandowski espera poder "jogar com Messi na próxima temporada" Novela do clube catalão com Messi é antiga, desde a sua saída para o PSG

O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, mostrou nesta terça-feira (11) estar confiante numa volta de Lionel Messi ao clube catalão na próxima temporada e manifestou a sua vontade de jogar ao lado do craque argentino.

"Eu disse que, para mim, Messi sempre pertencerá ao Barcelona e, se ele voltasse, seria fantástico, não apenas para a torcida, mas também para os jogadores", disse Lewandowski durante o lançamento de um livro com fins beneficentes.

"Sabemos que seu lugar é aqui, no Barcelona", acrescentou o atacante do Barça, antes de dizer que "não sei o que vai acontecer, não sou a pessoa certa para isso, mas espero que possamos jogar juntos na próxima temporada".

"Leo é daqueles jogadores que podem criar coisas do nada e precisamos desse tipo de jogador", afirmou o atacante polonês. Nas últimas semanas os comentários sobre um eventual retorno do astro tricampeão mundial ao clube catalão se intensificaram.

Na quarta-feira passada, durante o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, em que o Barcelona perdeu por 4 a 0 para o Real Madrid, os torcedores do Barça entoaram o nome do argentino aos 10 minutos da partida, em referência à camisa que o craque vestia no time.

A cena se repetiu na segunda-feira no jogo do campeonato espanhol contra o Girona (0-0).

Na última quarta, antes do jogo contra o Real Madrid, o diretor de futebol do Barça, Mateu Alemany, garantiu à televisão pública espanhola que Messi "é história viva do Barcelona", mas lembrou que "está no PSG lutando por títulos e nós lutamos pelos nossos. No futuro veremos o que acontece".

Veja também

FUTEBOL Flamengo demite Vitor Pereira depois de perder o Campeonato Carioca para o Fluminense