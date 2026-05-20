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Futebol Lewandowski vence ex-agente na Justiça após acusações de ligação com crime organizado Tribunal de Varsóvia condena empresário por difamação contra atacante do Barcelona e seu advogado

O atacante Robert Lewandowski venceu uma disputa judicial contra seu ex-agente, Cezary Kucharski, após ser acusado publicamente de ter ligações com o crime organizado. O Tribunal Distrital de Varsóvia considerou o empresário culpado por difamação e calúnia contra o jogador do Barcelona e também contra o advogado Tomasz Siemiatkowski.

A decisão ocorre após uma série de declarações feitas por Kucharski em entrevistas e nas redes sociais. Em uma participação em um canal no YouTube, o empresário afirmou que Lewandowski e seu advogado integrariam “um grupo criminoso”.

Segundo o tribunal polonês, o ex-agente tinha plena consciência do alcance das acusações. Na sentença, a corte entendeu que Kucharski “difamou as vítimas por uma conduta que poderia desprestigiá-las perante a opinião pública”.

A defesa do atacante argumentou que as declarações atingiam diretamente a honra pessoal de Lewandowski e comprometiam também a reputação profissional de seu advogado. O conflito entre eles se arrasta desde 2020, quando o jogador apresentou uma denúncia contra o ex-agente por suposta chantagem.

Na ocasião, o atacante acusou o empresário de exigir cerca de 20 milhões de euros para não divulgar alegadas irregularidades fiscais envolvendo o atleta. Segundo a imprensa polonesa, Kucharski também teria tentado extorquir a esposa do jogador.

Além das acusações envolvendo crime organizado, o empresário chegou a atacar Lewandowski em termos pessoais, chamando o atacante de “má pessoa sem empatia”, alguém que “se acha um rei”, além de classificá-lo como “covarde” e “infantil”.

Kucharski também afirmou que o atacante teria evitado atuar na Premier League por receio de não conseguir se destacar no futebol inglês.

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