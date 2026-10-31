A- A+

Fórmula 1 Lewis Hamilton conquista pole position no GP do México de Fórmula 1 Antonelli, líder do Mundial, ficou em quinto lugar na classificação, mas largará em quarto devido a uma punição aplicada a Max Verstappen

O piloto britânico Lewis Hamilton vai largar no domingo a pole position do Grande Prêmio do México, enquanto o italiano Kimi Antonelli sairá em quarto lugar, em sua luta para se tornar o campeão mais jovem da Fórmula 1.

Hamilton conquistou a primeira posição no treino classificatório com sua Ferrari, à frente do britânico George Russell, da Mercedes, e de seu companheiro de equipe Charles Leclerc.

Antonelli, líder do Mundial, ficou em quinto lugar na classificação, mas largará em quarto devido a uma punição aplicada a Max Verstappen.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 14º.

Hamilton, de 41 anos, conquistou sua primeira pole position da temporada no Autódromo Hermanos Rodríguez, onde venceu a corrida duas vezes, em 2016 e 2019.

"É a minha primeira pole com a Ferrari e o meu número 105 da carreira. Gosto desse número", disse Hamilton após receber o reconhecimento pelo pole das mãos do técnico da seleção mexicana, Rafa Márquez.

No domingo, bastará Antonelli terminar entre os nove primeiros para garantir o título mundial, aos 20 anos e 68 dias de idade.

O recorde atual de piloto campeão mais jovem ainda pertence a Sebastian Vettel. O alemão se sagrou campeão em 2010, aos 23 anos e 134 dias.

Além disso, Antonelli busca dar à Itália o título mundial que o país aguardava desde a conquista de Alberto Ascari, em 1953.

Veja também