Lewis Hamilton dirige Nissan Skyline R34 GT-R, ícone da franquia Velozes e Furiosos, em Tóquio; veja

A Fórmula 1 está percorrendo o continente asiático no mês de abril. Entre o Grande Prêmio (GP) do Japão (5-7 de abril) até o GP da China (19-21), os pilotos ganharam um tempo para folga. Assim, Lewis Hamilton, piloto da Mercedes e sete vezes campeão do mundo, viralizou na web após postar um vídeo dirigindo um Nissan Skyline R34 GT-R, conhecido por ser o carro de Brian O’Conner (Paul Walker), na franquia Velozes e Furiosos.

No vídeo, é possível ver Lewis Hamilton passeando pelas ruas de Tóquio durante uma noite chuvosa. O piloto parece não estar sozinho e se diverte acelerando o icone que ganhou as telas de cinema com Walker. Também é possível ver que ele transita por avenidas, rodovias e realiza diferentes manobras, como um "zerinho", no final do vídeo.

Esta não é a primeira vez que o piloto inglês aparece dirigindo um Skyline R34 GT-R, pelas ruas do Japão. Em 2022, o heptacampeão da F1, já havia tido uma noite parecida com um carro similar ao do filme. Na época, Hamilton colocou na legenda “eu só dirijo na pista, mas faço exceções”.





Nissan Skyline R34 GT-R

Fabricado no ano 2000, o modelo que se destacou por ser dirigido por Brian O’Conner (Paul Walker), no filme Velozes e Furiosos 4, em 2009, é considerado um ícone para os amantes de carro e velocidade. Trata-se de uma versão esportiva do Skyline. Portanto, uma versão possui algumas particularidades.

Seu design respeita os mesmos traços da 3ª geração do modelo, mas possui um motor RB26DETT, biturbo de 6 cilindros, com 320 cavalos de potência. Assim, é capaz de acelerar de 0 até 100 km/h em cerca de 5.4 segundos.

Para as telas do cinema, o carro passou por algumas alterações que contaram com a participação do saudoso ator Paul Walker, que interpretava Brian O’Conner, personagem que dirigia o veículo. Assim, foram feitas algumas adaptações. Como por exemplo, trocar o chassi pelo do modelo Skyline GT-T, que possibilitou aspirar o motor do veículo, sem a necessidade de remoção dos eixos de transmissão dianteira do veículo.

Além disso, foram modificadas as rodas, para raios Volk RE30 de 19 polegadas, pneus esportivos, a suspensão foi substituída por uma especial da Kaizo, marca mundialmente reconhecida pela qualidade de suspensão customizada. O interior também sofreu mudanças, ganhando um ar mais esportivo com bancos e cintos OMP, medidores Magden e equipamentos da Momo. A pintura também recebeu alterações, sendo realizada pela Jack’s Auto Body.

No ano passado, completaram-se 10 anos do falecimento do ator Paul Walker, e o veículo foi leiloado e arrematado por cerca de R$ 7 milhões. O preço é 9 vezes superior ao original.

