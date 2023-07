Lewis Hamilton (Mercedes) conquista pole position do GP da Hungria de F1

A- A+

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) alcançou a 104ª pole position de sua carreira neste sábado (22) e vai largar na primeira posição no Grande Prêmio da Hungria no domingo, à frente do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull) e de seu compatriota Lando Norris (McLaren).

Hamilton, sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, não largava na pole em um Grande Prêmio desde dezembro de 2021, na Arábia Saudita.

"Foi um ano e meio louco, gritei tanto que quase perdi a voz. Não esperava lutar pela pole, mas dei tudo de mim", comemorou Hamilton, que quebra o recorde ao conseguir a nona pole no circuito de Hungaroring, que fica nos arredores de Budapeste.

O campeão britânico largará no domingo à frente da Red Bull de Verstappen, que não vai largar na frente do grid pela primeira vez desde o Grande Prêmio de Mônaco em maio.

"Lutei durante todo o fim de semana para encontrar um bom equilíbrio (...), estamos em segundo, mas deveríamos estar na frente com o carro que temos", lamentou o holandês.

Na 11ª rodada do campeonato, a Red Bull chegou à Hungria com uma série de melhorias para o RB19.

Atrás dos dois campeões, o britânico Lando Norris fez o terceiro melhor tempo, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, o australiano Oscar Piastri. O chinês Zhou Guanyu, piloto da Alfa Romeo, conseguiu uma surpreendente quinta posição, superando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Fernando Alonso (Aston Martin) largará da oitava posição, atrás da Alfa Romeo de Valtteri Botas. O outro espanhol do grid, Carlos Sainz (Ferrari), não avançou no Q2 e vai largar em 11º.

Já o australiano Daniel Ricciardo, que está de volta à Fórmula 1 neste Grande Prémio após vários meses de ausência, alcançou a 13ª posição com sua AlphaTauri, bem à frente do seu companheiro, o japonês Yuki Tsunoda (17º).

Outra das decepções do dia foi o desempenho de George Russell. O britânico conseguiu a primeira pole position da carreira nesta mesma pista em 2022, mas no domingo a sua Mercedes vai largar da 18ª posição do grid.

Veja também

Copa do mundo Feminina Autora do gol da vitória da Inglaterra namora jogador de rugby; saiba quem é