A- A+

F1 Lewis Hamilton renova com a Mercedes por mais dois anos: "Venceremos novamente" Novo contrato do heptacampeão mundial agora vai até 2025, e cargo na empresa após a aposentadoria é uma possibilidade

Nesta quinta-feira (31), a Mercedes usou as redes sociais para anunciar uma notícia já esperada por fãs de automobilismo há meses. Os contratos dos pilotos Lewis Hamilton e George Russell foram renovados por mais dois anos, e a dupla representará a construtora até o final da temporada da Fórmula 1 de 2025. Hoje com 38 anos, o heptacampeão mundial garantiu agora que só irá se aposentar depois dos 40 anos.

Hamilton é piloto da Mercedes desde 2013, após começar a carreira na McLaren e vencer seu primeiro título, em 2008. Mas os 10 anos na atual equipe lhe trouxeram as maiores glórias: foram seis títulos individuais (depois do primeiro, venceu de novo em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) e oito da competição de construtores. Em uma nota publicada pela empresa, Hamilton comenta sobre o passado e as expectativas para o futuro.

"Nunca tivemos tanta fome de vencer. Aprendemos em cada sucesso, mas também em todos os fracassos. Nós continuamos a ir atrás dos nossos sonhos, a lutar independentemente do desafio e nós venceremos novamente. Sou grato pela equipe que me apoiou tanto dentro quanto fora da pista. Nossa história não terminou, estamos determinados a alcançar mais coisas juntos e não vamos parar até la", afirmou o piloto.

Aos 25 anos, Russell está apenas em sua segunda temporada como piloto principal da Mercedes. Ele começou a carreira na Williams, ainda adolescente, e chegou à equipe em 2017 como piloto júnior. Depois de mostrar bons resultados, ele foi promovido para formar dupla com Hamilton e venceu seu primeiro Grand Prix em São Paulo, em 2022.

"Eu cresci junto com essa equipe desde que cheguei como integrante do programa júnior em 2017. É a minha casa e é fantástico estender nossa relação especial até 2025. Ganhar minha primeira pole position e a corrida no ano passado foi uma sensação inesquecível", comentou.

Nesta temporada, a Mercedes ocupa a segunda posição do ranking de construtores. Com 255 pontos, a equipe ainda está longe da Red Bull, que já somou 540, mas a distância para a terceira colocada, Aston Martin, é menor: apenas 40 pontos separam as duas. Na classificação dos pilotos, Hamilton ocupa a quarta posição, enquanto Russell é o sétimo da tabela. O top-3 é formado por Verstappen (Red Bull), Perez (Red Bull) e Alonso (Aston Martin).

Veja também

Vôlei Entenda por que derrota do Brasil no vôlei quebrou uma das maiores hegemonias da história do esporte