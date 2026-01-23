LFA 225: pernambucano Luís Aguiar luta por cinturão nesta sexta-feira (23), saiba onde assistir
Card principal do evento começa a partir das 21h, em Brasília
O lutador pernambucano de MMA, Luís Aguiar, tem a chance de conquistar o cinturão do peso mosca do Legacy Fighting Alliance (LFA), um dos principais eventos que dão entrada ao UFC. A luta será nesta sexta-feira (23), em Brasília, diante do também brasileiro Marcos Degli, campeão interino da categoria.
Com cartel de nove vitórias e apenas uma derrota, Luís vem de uma grande crescente no cenário nacional brasileiro e é uma das grandes promessas do peso mosca nacional.
O recifense está há mais de um ano sem lutar, a última entrada no octógono aconteceu em novembro de 2024, na edição do Jungle Fight na capital pernambucana, onde venceu o cinturão até 57kg ao finalizar o mineiro Wagner Reis com um ‘mata-leão’.
Atleta com base no jiu-jitsu, Luís desponta alto pelas finalizações, sendo que oito das suas vitórias aconteceram por via da ‘arte suave’; entretanto, o pernambucano se diz bem completo e relembrou que sua última vitória começou com golpes de mão.
“Eu acredito que a gente tem que abordar diversas áreas da luta, até porque são muito poucos os lutadores que tem só uma vertente. Estou aqui para fazer tudo, na minha última luta, por exemplo, a finalização veio após um knockdown, não é só jiu-jitsu, também temos trocação. Temos que ser completos para buscar a vitória", refletiu o lutador.
Perto de completar 30 anos, o recifense acredita estar em um bom momento e que mais um cinturão chegará na capital de Pernambuco nos próximos dias.
“Venho de uma boa sequência de vitórias e tenho uma certa experiência. Acredito que estou no melhor momento para conquistar esse cinturão”, garantiu.
LFA 225: Degli x Aguiar - saiba onde assistir
Data: 23/01
Local: Ginásio Nilson Nelson (Brasília/DF)
Horário: Preliminares (19h30) Card Principal (21h)
Transmissão: LFA Fights (Youtube)