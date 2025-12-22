LFU registra R$ 460 milhões a mais em 2025 por venda dos direitos de TV

A- A+

A Liga Forte União (LFU) registrou em 2025 um incremento de R$ 460 milhões no valor distribuído aos clubes do bloco em relação a 2024, consolidando um salto de arrecadação. O grupo distribuiu cerca de R$ 1,5 bilhão às equipes filiadas ao longo da temporada, que marcou o primeiro ano com um novo contrato pelos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro.

O modelo adotado promoveu avanço na distribuição do montante. A média de ganhos por clube aumentou 55%. Houve, também, redução inédita da desigualdade entre os clubes quanto à distribuição do dinheiro referente à venda dos direitos de televisão.



Os números foram detalhados em reunião realizada na semana passada, quando a LFU apresentou o balanço completo.



A diferença entre o que mais ganha e o que menos recebe caiu para 1,97 vez, bem abaixo do índice de 6,25 vezes observado na temporada passada. Na Europa, a Premier League, da Inglaterra, é a liga mais rica e com maior equilíbrio de receitas advindas de direitos de TV.



Na temporada passada, a diferença entre o que ganha mais - o campeão Liverpool - e o que ganha menos - o último colocado Southampton - foi de 1,7 vez.



No ano que vem, o Brasileirão terá 10 clubes da LFU e outros 10 da Libra. A LFU tinha 11 em 2025, e ficará com um a menos em 2026 porque todos os quatro rebaixados fazem parte do bloco, bem como três dos quatro que ascenderam à elite - o Remo pertence a Libra.



Em 2025, com 11 times, o valor foi cerca de R$ 1,5 bilhão. A LFU tem contratos separados para transmissão de seus jogos. Ao todo, com a recente renovação com Record e CazéTV, o bloco tem projeção de R$ 2,2 bilhões até 2029. As partidas do bloco como mandante também são transmitidas no Prime Video, streaming da Amazon, e no Premiere, pay-per-view da Globo.



O maior beneficiado do acordo é o Corinthians. Além do clube do Parque São Jorge os integrantes da LFU da Série A são: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Mirassol, Athletico-PR, Chapecoense e Coritiba.



Já Ceará, Fortaleza, Juventude, Sport, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma, Avaí, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.



Atlético Mineiro e Vitória também migraram para a LFU, mas, na prática, seguem na Libra até 2029, quando se encerra o contrato firmado com a Globo relativo à venda dos direitos televisivos.



A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 será já em 28 de janeiro. A última está prevista para 2 de dezembro, fazendo com que o Brasileirão atravesse a temporada, com pausa apenas durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.



Transmissão de jogos do Brasileirão em 2026:



Globo e SporTV: até 8 jogos por rodada

Première: 9 jogos por rodada

Record e CazéTV: 1 jogo por rodada (dividido com o Première)

Amazon Prime Vídeo: 1 jogo exclusivo por rodada

