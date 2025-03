A- A+

Fórmula 1 Liam Lawson se posiciona após precoce demissão da RBR: 'É difícil, mas estou grato por tudo' Yuki Tsunoda assume a vaga do neozelandês após passar as duas primeiras corridas do ano sem pontuar

Liam Lawson foi demitido pela Red Bull após não pontuar nas duas primeiras corridas do ano da Fórmula 1. A decisão oficial foi anunciada nesta quinta-feira (27) e o japonês Yuki Tsunoda assumiu da vaga. Nas redes sociais, o holandês falou sobre sua saída da equipe e agradeceu a oportunidade.

"Ser um motorista @redbullracing tem sido o meu sonho desde criança, é para isso que trabalhei toda a minha vida. É difícil, mas estou grato por tudo o que me trouxe até este ponto. A todos que estiveram ao meu lado, obrigado por todo o apoio que significa para o mundo", escreveu em post no Instagram.

Lawson foi anunciado pela equipe como substituto do mexicano Sergio Peréz em dezembro de 2024. Em Melbourne, Lawson desistiu da prova. Em Xangai, largou em último na classificação tanto da corrida sprint quanto da principal. Ele não somou pontos em nenhuma das etapas. O chefe da RBR, Christian Horner, justificou em comunicado, nesta quinta-feira, a decisão da equipe.

"Tem sido difícil ver Liam lutar com o RB21 nas duas primeiras corridas e, como resultado, tomamos coletivamente a decisão de fazer uma troca antecipada", ressaltou Horner, numa refência ao carro desenvolvido para a temporada de 2025. "Reconhecemos que há muito trabalho a ser feito com o RB21, e a experiência de Yuki será altamente benéfica para ajudar a desenvolver o carro atual".

Nos últimos dias, Lawson reconheceu ter dificuldade para controlar o carro e lamentou não ter tempo para se acostumar com a condução do veículo. Com a troca, o japonês de 24 anos fará seu estreia pela Red Bull no país natal, de 4 a 6 de abril. Já o neozelandês retornará à segunda equipe, a Racing Bulls, como companheiro do novato francês Isack Hadjar.

Passados os dois primeiros GPs da temporada, a Red Bull está em terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás da McLaren e da Mercedes.

De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, Max Verstappen, principal nome da Red Bull e atual tetracampeão da F1, não teria gostado da decisão da equipe e julgaria a troca como um movimento precipitado.

"Podemos imaginar o que o próprio Verstappen pensa sobre a decisão da gerência da Red Bull de vitimizar Liam Lawson depois de apenas duas corridas em favor de Yuki Tsunoda. Verstappen também discorda da decisão da gerência da equipe de intervir tão cedo”, escreveu o De Telegraaf.

