Libema Open terá final russa entre Kudermetova e Alexandrova

A russa Veronika Kudermetova, número 14 do mundo e primeira cabeça de chave, enfrentará no domingo sua compatriota Ekaterina Alexandrova, 26ª no ranking da WTA e atual campeã, na final do Libema Open (Holanda).

Neste sábado, as duas tenistas da Rússia passaram com facilidade pelas semifinais do torneio, que é disputado na grama.

Kudermetova derrotou a eslovaca Viktoria Hruncakova (144ª) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2), enquanto Alexandrova bateu a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (71ª) pelo mesmo placar, com parciais de 6-1, 7-6 (7/1).

