Liberado pelo departamento médico, Felipinho pode reforçar Sport contra o Botafogo-SP

O Sport deve ter um reforço para a próxima partida pela Série B do Brasileiro. Ao menos, entre os relacionados. Nesta quarta-feira (30), o lateral-esquerdo Felipinho foi liberado pelo departamento médico para voltar às atividades.

Com isso, a tendência é que Felipinho viaje com a delegação leonina para São Paulo, no final desta semana. No domingo (3), o Rubro-negro visita o Botafogo-SP, às 18h, no Estádio Santa Cruz, pela 26ª rodada da Segundona.

A última aparição de Felipinho com a camisa do Sport foi no dia 05 de agosto. Na ocasião, inclusive, foi do lateral o gol que deu a vitória leonina sobre o Novorizontino, antes de deixar o gramado com dores e ter diagnosticada uma contratura muscular, mesma lesão do companheiro Eduardo. O lateral-direito, por sua vez, segue entregue ao departamento médico rubro-negro.

Com Felipinho machucado e Igor Cariús suspenso, a lateral esquerda se tornou uma dor de cabeça para Enderson Moreira. No empate com o Tombense, o técnico optou por escalar o Leão com três zagueiro. Posteriormente, no revés para o Guarani, Enderson voltou com o tradicional 4-2-3-1, acionando Victor Gabriel. Contudo, o prata da casa teve atuação fraca em Campinas.

Na última rodada, diante do Ituano, na Ilha, Luciano Juba foi o escolhido para retornar às suas origens. Porém, a partida foi a última do camisa 46 no clube, uma vez que vai defender as cores do Bahia a partir de setembro.

Mesmo com o retorno de Felipinho, a tendência é que o camisa 6 inicie entre os reservas. Por conta do período longe dos jogos por parte do jogador, a questão física preocupa o técnico Enderson Moreira. Aos poucos ganhando ritmo, Roberto Rosales pode aparecer entre os titulares. Apesar de ser lateral-direito de origem, o venezuelano atua improvisado no setor.

