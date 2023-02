A- A+

Futebol sul-americano Libertadores-2023 começa com dois estreantes na competição Pré-Libertadores inicia nesta terça-feira (7), com confronto entre Huancayo-PER x Nacional-PAR

A Copa Libertadores da América-2023 começa nesta semana com os três jogos de ida da primeira fase que inclui a estreia absoluta no torneio mais importante do futebol sul-americano do boliviano Nacional de Potosí e do uruguaio Boston River.

O troféu de clubes mais desejado da América do Sul inicia sua 64ª edição com três chaves que terão suas partidas de ida entre terça e quinta-feira e os jogos de volta na próxima semana e com o atual campeão, Flamengo, como grande favorito a conquistar, novamente, o título.

A abertura do torneio terá o Sport Huancayo peruano recebendo o Nacional paraguaio em casa nesta terça-feira (7), apesar das manifestações que abalam o Peru há quase dois meses.

A revolta social, após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, afeta o Huancayo, que chega à Libertadores sem ter entrado em campo nesta temporada.

O Huancayo venceu na sexta-feira no 'tapetão' na primeira rodada do campeonato peruano, já que seu adversário, o Cusco FC, não compareceu ao duelo, se juntando a outros cinco clubes que se recusaram a entrar em campo nesse fim de semana em meio a uma ação movida por várias equipes pelos direitos televisivos.

Apesar das dificuldades, "estamos empenhados em fazer um grande jogo", disse há dias o treinador do Huancayo, Mifflin Bermúdez, à imprensa local.

Bermúdez confessou que "é um sonho comandar na Libertadores" e confiou que a sua equipe tem atletas "que jogam bem", necessário para um bom desempenho no torneio.

Do lado oposto, o Nacional do Paraguai tem a seu favor o fato de acumular alguns minutos de jogo graças aos amistosos. No torneio nacional, o time venceu o Guaireña por 3 a 1.

- A 1ª vez de Nacional Potosí e Boston River -

Quarta-feira (8) será a estreia absoluta do Nacional Potosí contra o Nacional do Equador. Em casa, os bolivianos vão buscar a vitória em um dia em que, seja qual for o resultado, entrará para sua história.

A nota negativa será que não poderá jogar em seu estádio em Potosí, desativado para partidas do torneio da Conmebol, e terá que fazê-lo no Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar.

O duelo será um grande desafio para a equipe equatoriana que em seu último amistoso perdeu por 3 a 1 para a Universidad Católica.

A esperança dos equatorianos está no que o atacante Eber Caicedo, seu novo reforço, poderá fazer.

Mais ao sul, no Uruguai, o Boston River também se prepara para fazer sua estreia histórica na Libertadores contra o Zamora, da Venezuela, na quinta-feira (9).

Os uruguaios se prepararam com uma vitória por 2 a 0 sobre o Racing no fim de semana, no início do torneio Apertura, com dois gols de Emiliano Gómez.

Já o Zamora acertou o retorno de Francesco Stifano ao comando da equipe e no torneio venezuelano venceu o Hermanos Colmenárez por 2 a 0.

