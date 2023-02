Libertadores 2023 tem início nesta terça (07) com Sport Huancayo x Nacional; saiba onde assistir

A- A+

A Copa Conmebol Libertadores, o torneio mais desejado do continente, tem o início da edição de 2023 nesta terça-feira (07). Sport Huancayo, do Peru, enfrenta o Nacional, do Paraguai, às 21h.

A partida ainda é válida pela primeira fase preliminar da competição. Na segunda fase, entram os brasileiros Atlético-MG e Fortaleza.

Em decorrência da crise política vivida no Peru, a Conmebol decretou que a partida desta terça (07) não terá público. A previsão é de que a volta, no próximo dia 14, no Paraguai, conte com a presença do torcedor.

Onde assistir: ESPN e Star +.

