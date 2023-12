Libertadores 2024 já tem 42 times classificados; veja quem são e onde restam vagas

A- A+

Restam apenas cinco vagas para definir os 47 times que vão disputar a Libertadores de 2024. Até aqui, todos os representantes de Brasil, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela já foram determinados, enquanto restam vagas para dois clubes da Argentina, um da Bolívia, um do Chile e um da Colômbia.

Desta forma, 42 times que jogarão o torneio em 2024 já são conhecidos. Alguns, inclusive, já estão garantidos na fase de grupos, enquanto outros terão que jogar a Pré-Libertadores, rodadas eliminatórias que antecedem a fase de grupos. Veja a lista dos clubes classificados por país:

Brasil: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino *.

Argentina: River Plate, Talleres, Rosario Central, San Lorenzo *.

Equador: LDU, Barcelona, El Nacional *, Independiente Del Valle e Aucas *.

Paraguai: Sportivo Trinidense *, Libertad, Cerro Porteño e Nacional *.

Peru: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal * e Melgar *.

Uruguai: Peñarol, Liverpool, Defensor e Nacional.

Venezuela: Deportivo Táchira, Puerto Cabello *, Caracas e Portuguesa *.

Bolívia: Bolívar, The Strongest e Always Ready *.

Chile: Cobresal, Colo-Colo e Huachipato.

Colômbia: Atlético Nacional *, Millonarios e Águilas Doradas *.

* = Times que jogarão a Pré-Libertadores, até aqui

Ainda faltam definir cinco participantes da Libertadores de 2024. Com isso, O GLOBO separou quais times ainda podem se classificar e como está o panorama de cada país.

Quem ainda pode se classificar para a Libertadores?

A Argentina ainda possui duas vagas a serem preenchidas na Libertadores. Uma para o campeão da Copa da Argentina (Estudiantes ou Defensa y Justicia) e outra para o vencedor da Copa da Liga Profissional (Godoy Cruz, Platense, River Plate ou Rosário Central). Na segunda competição, se River Plate ou Rosário Central — já classificados para a competição de 2024 — conquistar o título, a vaga vai para o quinto melhor colocado na tabela geral da temporada de 2023, que é o Godoy Cruz.

Na Colômbia, a última vaga será para o campeão do Torneio Finalización de 2023, que será conhecido no dia 13 de dezembro. O Independiente Medellín já está garantido na final e aguarda o seu adversário, que será entre Tolima ou Junior Barranquilla, que se enfrentam na disputa pela liderança do grupo A e um lugar na decisão.

No Chile, ainda resta a última vaga para o campeão da Copa Chile de 2023, que será conhecido no dia 20 de dezembro. Colo-Colo e Magallanes se enfrentam na decisão, em estádio neutro. Por já estar classificado para a Libertadores, se o Colo-Colo vencer, a vaga será herdada para o quarto colocado do Campeonato Chileno (Palestino, Everton e Coquimbo Unido brigam pela posição).

Por fim, ainda resta a última vaga na Bolívia, que será dada para o campeão da Copa da Divisão Profissional. Universitario de Vinto, Bolívar, Always Ready, Aurora, Royal Pari, Blooming, Jorge Wilstermann e The Strongest estão nas quartas de final da competição. Caso Bolívar, The Strongest ou Always Ready conquiste o torneio, a vaga ficará com o Nacional Potosí, terceiro melhor colocado na tabela geral da temporada.

