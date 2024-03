Libertadores 2024: veja datas dos jogos da fase de grupos dos brasileiros

A- A+

A Conmebol divulgou, na noite desta terça-feira, o calendário da fase de grupos da Copa Libertadores. A tabela contém as datas dos seis compromissos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e dos demais participantes brasileiros na competição.

O Botafogo inicia a competição em casa, em confronto contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no dia 3 de abril. No mesmo dia, o Fluminense vai à Lima enfrentar o Alianza Lima, time peruano. Antes, no dia 2, o Flamengo vai a Bogotá enfrentar o Millonarios.

Rodada 1

02/04 - El Campín, Bogotá (COL) - 19h - Millonarios x Flamengo

02/04 - Hernando Siles, La Paz (BOL) - 21h - The Strongest x Grêmio

03/04 - Nilton Santos - 19h - Botafogo x Junior Barranquilla

03/04 - Pedro Bidegain, Buenos Aires (ARG) - 21h30 - San Lorenzo x Palmeiras

03/04 - Alejandro Villanueva, Lima (PER) - 21h30 - Alianza Lima x Fluminense

04/04 - Olímpico U.C.V., Caracas (VEN) - 19h - Caracas x Atlético Mineiro

04/04 - Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG) - 21h - Talleres x São Paulo

Rodada 2

09/04 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x Huachipato

09/04 - Maracanã - 21h - Fluminense x Colo Colo

10/04 - Arena MRV - 19h - Atlético Mineiro x Rosario Central

10/04 - Maracanã - 21h30 - Flamengo x Palestino

10/04 - Morumbi - 21h30 - São Paulo x Cobresal

11/04 - Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU) - 19h - LDU x Botafogo

11/04 - A definir - 21h - Palmeiras x Liverpool

Rodada 3

23/04 - Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG) - 19h - Estudiantes x Grêmio

23/04 - Arena MRV - 21h - Atlético Mineiro x Peñarol

24/04 - Nilton Santos - 19h - Botafogo x Universitario

24/04 - Hernando Siles, La Paz (BOL) - 21h30 - Bolivar x Flamengo

24/04 - Banco Guayaquil, Quito (EQU) - 21h30 - Independiente Del Valle x Palmeiras

25/04 - Ueno La Nueva Olla, Assunção (PAR) - 19h - Cerro Porteño x Fluminense

25/04 - Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU) - 21h - Barcelona x São Paulo

Rodada 4

07/05 - Gigante de Arroyito, Rosario (ARG) - 19h - Rosário Central x Atlético Mineiro

07/05 - A definir - 21h - Palestino x Flamengo

08/05 - Huachipato, Talcahuano (CHI) - 19h - Huachipato x Grêmio

08/05 - A definir - 21h30 - Botafogo x LDU

08/05 - Zorros del Desierto, Calama (CHI) - 21h30 - Cobresal x São Paulo

09/05 - Centenário, Montevidéu (URU) - 19h - Liverpool x Palmeiras

09/05 - A definir - 21h - Colo Colo x Fluminense

Rodada 5

14/05 - Campeón del Siglo, Montevidéu (URU) - 19h - Peñarol x Atlético Mineiro

15/05 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x Estudiantes

15/05 - Maracanã - 21h30 - Flamengo x Bolívar

15/05 - A definir - 21h30 - Palmeiras x Independiente Del Valle

16/05 - Maracanã - 19h - Fluminense x Cerro Porteño

16/05 - Morumbi - 21h - São Paulo x Barcelona

16/05 - Monumental U Marathon, Lima (PER) - 23h - Universitario x Botafogo

Rodada 6

28/05 - Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL) - 19h - Junior Barranquilla x Botafogo

28/05 - Arena MRV - 19:00 - Atlético Mineiro x Caracas

28/05 - Maracanã - 21h - Flamengo x Millonarios

29/05 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x The Strongest

29/05 - Maracanã - 21h30 - Fluminense x Alianza Lima

29/05 - Morumbi - 21h30 - São Paulo x Talleres

30/05 - A definir - 19h - Palmeiras x San Lorenzo





Veja também

Copa do Nordeste Em momentos direrentes na Copa do Nordeste, Sport e Náutico se enfrentam na Arena, sem público