FUTEBOL

Libertadores 2025: veja datas e mandos das semifinais da competição

Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU seguem vivos e brigam pelo título do torneio

Taça da Libertadores da AméricaTaça da Libertadores da América - Foto: Divulgação/Conmebol

As semifinais da Libertadores 2025 estão definidas. Os brasileiros Flamengo e Palmeiras enfrentarão Racing-ARG e LDU-EQU, respectivamente, nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A Conmebol ainda irá desmembrar as datas e divulgar os horários dos jogos, o que geralmente é feito alguns dias depois da definição dos confrontos.

O Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã e decide a vaga contra o Racing-ARG no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. O Palmeiras, por outro lado, disputa a primeira partida no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e o confronto da volta será no Allianz Parque, em São Paulo.

 

Confira as datas das semifinais da Libertadores 2025:

Jogos de ida: semana de 22 de outubro

Jogos de volta: semana de 29 de outubro

Veja o cruzamento das semifinais

Palmeiras x LDU

Racing Club x Flamengo

Veja as próximas datas da Copa Libertadores:

Semifinais: semanas de 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro, no Monumental de Lima (Peru)

