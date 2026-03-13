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Futebol Libertadores 2026: confira data do sorteio, potes e classificados para o torneio continental Seis times representam o Brasil na disputa pelo troféu mais cobiçado da América do Sul

A Libertadores 2026 já conhece os 32 clubes que disputarão o troféu mais cobiçado da América do Sul. O torneio continental definirá os seus grupos em sorteio marcado para a próxima quinta-feira (19), às 20h (no horário de Brasília).



Com início previsto para o dia 7 de abril, seis times brasileiros representam o país na competição, sendo eles Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.



Já na pré-Libertadores, Botafogo e Bahia foram eliminados para o Barcelona de Guayaquil e O'Higgins, respectivamente.

Os potes do sorteio já podem ser conhecido por meio do ranking divulgado pela Conmebol no início do ano. A entidade deve confirmar a distribuição de maneira oficial nos próximos dias.

Cada grupo terá uma equipe de cada pote, e há uma única restrição: times do mesmo país só podem ser sorteados na mesma chave caso um deles venha da fase prévia.



A final da competição está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.



Confira os potes do sorteio da Libertadores 2026:

Pote 1:

Flamengo

Palmeiras

Fluminense

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

LDU (Equador)

Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

Corinthians

Cruzeiro

Libertad (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguai)

Lanús (Argentina)

Bolívar (Bolívia)

Universitario (Peru)

Pote 3:

Junior Barranquilla (Colômbia)

Universidad Católica (Chile)

Rosario Central (Argentina)

Santa Fe (Colômbia)

Always Ready (Bolívia)

Coquimbo Unido (Chile)

La Guaira (Venezuela)

Cusco (Peru)

Pote 4:

Mirassol

Universidad Central (Venezuela)

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Independiente Medellín (Colômbia)

Tolima (Colômbia)

Sporting Cristal (Peru)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

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