Libertadores 2026: confira data do sorteio, potes e classificados para o torneio continental
Seis times representam o Brasil na disputa pelo troféu mais cobiçado da América do Sul
A Libertadores 2026 já conhece os 32 clubes que disputarão o troféu mais cobiçado da América do Sul. O torneio continental definirá os seus grupos em sorteio marcado para a próxima quinta-feira (19), às 20h (no horário de Brasília).
Com início previsto para o dia 7 de abril, seis times brasileiros representam o país na competição, sendo eles Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
Já na pré-Libertadores, Botafogo e Bahia foram eliminados para o Barcelona de Guayaquil e O'Higgins, respectivamente.
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Os potes do sorteio já podem ser conhecido por meio do ranking divulgado pela Conmebol no início do ano. A entidade deve confirmar a distribuição de maneira oficial nos próximos dias.
Cada grupo terá uma equipe de cada pote, e há uma única restrição: times do mesmo país só podem ser sorteados na mesma chave caso um deles venha da fase prévia.
A final da competição está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Confira os potes do sorteio da Libertadores 2026:
Pote 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2:
- Corinthians
- Cruzeiro
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Lanús (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Universitario (Peru)
Pote 3:
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Santa Fe (Colômbia)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4:
- Mirassol
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Independiente Medellín (Colômbia)
- Tolima (Colômbia)
- Sporting Cristal (Peru)
- Barcelona de Guayaquil (Equador)