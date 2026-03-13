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Futebol

Libertadores 2026: confira data do sorteio, potes e classificados para o torneio continental

Seis times representam o Brasil na disputa pelo troféu mais cobiçado da América do Sul

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Taça da Libertadores Taça da Libertadores  - Foto: Luis Acosta/AFP

A Libertadores 2026 já conhece os 32 clubes que disputarão o troféu mais cobiçado da América do Sul. O torneio continental definirá os seus grupos em sorteio marcado para a próxima quinta-feira (19), às 20h (no horário de Brasília).

Com início previsto para o dia 7 de abril, seis times brasileiros representam o país na competição, sendo eles Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

Já na pré-Libertadores, Botafogo e Bahia foram eliminados para o Barcelona de Guayaquil e O'Higgins, respectivamente. 

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Os potes do sorteio já podem ser conhecido por meio do ranking divulgado pela Conmebol no início do ano. A entidade deve confirmar a distribuição de maneira oficial nos próximos dias.

Cada grupo terá uma equipe de cada pote, e há uma única restrição: times do mesmo país só podem ser sorteados na mesma chave caso um deles venha da fase prévia.

A final da competição está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Confira os potes do sorteio da Libertadores 2026:
Pote 1:

Pote 2:

Pote 3:

Pote 4:

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