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FUTEBOL Libertadores 2026: Conmebol aumenta premiação e anuncia sede da final Decisão do torneio volta a Montevidéu depois de cinco anos; Sul-Americana também fica mais valiosa

A grande final da Libertadores voltará a ser disputada em Montevidéu depois de cinco anos. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e nos canais oficiais da confederação. O estádio da partida, que foi o Centenario na decisão de 2021, não foi anunciado.

A final da Libertadores está marcada para o dia 28 de novembro. Nesta quinta-feira, a Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da competição, que começa no dia 7 de abril e termina em 28 de maio.

Além da sede, a entidade também anunciou um aumento em duas cotas de premiação do torneio. O campeão da Libertadores, que recebeu 24 milhões de dólares (R$ 125,3 milhões, na cotação atual) na temporada passada, passará a receber 25 milhões (R$ 130,5 milhões) em 2026. A premiação de mérito esportivo, por vitórias na fase de grupos, subiu de 330 mil dólares (R$ 1,72 milhões) para 340 mil (R$ 1,77 milhões) por triunfo.





Também houve aumento na premiação da Copa Sul-Americana. O mérito esportivo subiu de 115 mil dólares (R$ 600 mil) para 125 mil (R$ 652 mil) por vitória. Já a premiação por título pulou de 6,5 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões) para 10 milhões (R$ 52,2 milhões). O vice-campeão, que recebeu 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) em 2025, passará a receber 2,5 milhões (R$ 13 milhões) em 2026.

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