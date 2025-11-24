Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Libertadores 2026: veja todos os times classificados e o que ainda falta definir

Principal competição da América do Sul já tem 32 equipes garantidas na edição no próximo ano

Reportar Erro
Taça da Libertadores da AméricaTaça da Libertadores da América - Foto: Divulgação/Conmebol

Flamengo e Palmeiras disputarão, no próximo sábado, em Lima, no Peru, a final da Libertadores de 2025, mas a principal competição da América do Sul já começa a conhecer os seus classificados para a edição do próximo ano. Até o momento, 32 de 47 times já estão garantidos no torneio da Conmebol de 2026.

No Brasil, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo já estão classificados via Campeonato Brasileiro. Além disso, o Brasil também terá outras duas vagas da Série A — uma por conta do título da Libertadores de 2025, que ficará com Flamengo ou Palmeiras — e uma pela Copa do Brasil.
 

Leia também

• Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr

• Da série D à Libertadores: entenda como o Mirassol chegou ao sucesso surpreendente desta temporada

• Palmeiras x Flamengo: Conmebol escolhe árbitro argentino para a decisão da Libertadores

Ainda faltam 15 vagas para serem preenchidas: três no Brasil, uma na Argentina, três no Equador, duas na Bolívia, três no Chile e três na Colômbia.

A Libertadores de 2026 está prevista para começar dia 3 de fevereiro, com o jogo de ida da primeira fase da competição, e terminar dia 28 de novembro.

Veja os times classificados para a Libertadores 2026

Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo

Argentina: Independiente Rivadavia, Platense, Rosario Central, Argentinos Juniors, Boca Juniors e Lanús

Equador: Independiente del Valle

Paraguai: 2 de Mayo, Libertad, Cerro Porteño e Guarani.

Peru: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal e Cusco

Uruguai: Peñarol, Liverpool, Nacional e Juventud.

Venezuela: Deportes La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira e Universidad Central.

Bolívia: Always Ready e The Strongest.

Chile: Coquimbo Unido

Colômbia: Santa Fé.

Onde ainda tem vaga

Brasil: 3 vagas

Argentina: 1 vaga

Equador: 3 vagas

Bolívia: 2 vagas

Chile: 3 vagas

Colômbia: 3 vagas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter