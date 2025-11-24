A- A+

FUTEBOL Libertadores 2026: veja todos os times classificados e o que ainda falta definir Principal competição da América do Sul já tem 32 equipes garantidas na edição no próximo ano

Flamengo e Palmeiras disputarão, no próximo sábado, em Lima, no Peru, a final da Libertadores de 2025, mas a principal competição da América do Sul já começa a conhecer os seus classificados para a edição do próximo ano. Até o momento, 32 de 47 times já estão garantidos no torneio da Conmebol de 2026.

No Brasil, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo já estão classificados via Campeonato Brasileiro. Além disso, o Brasil também terá outras duas vagas da Série A — uma por conta do título da Libertadores de 2025, que ficará com Flamengo ou Palmeiras — e uma pela Copa do Brasil.



Ainda faltam 15 vagas para serem preenchidas: três no Brasil, uma na Argentina, três no Equador, duas na Bolívia, três no Chile e três na Colômbia.

A Libertadores de 2026 está prevista para começar dia 3 de fevereiro, com o jogo de ida da primeira fase da competição, e terminar dia 28 de novembro.

Veja os times classificados para a Libertadores 2026

Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo

Argentina: Independiente Rivadavia, Platense, Rosario Central, Argentinos Juniors, Boca Juniors e Lanús

Equador: Independiente del Valle

Paraguai: 2 de Mayo, Libertad, Cerro Porteño e Guarani.

Peru: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal e Cusco

Uruguai: Peñarol, Liverpool, Nacional e Juventud.

Venezuela: Deportes La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira e Universidad Central.

Bolívia: Always Ready e The Strongest.

Chile: Coquimbo Unido

Colômbia: Santa Fé.

Onde ainda tem vaga

Brasil: 3 vagas

Argentina: 1 vaga

Equador: 3 vagas

Bolívia: 2 vagas

Chile: 3 vagas

Colômbia: 3 vagas

