Libertadores começa nesta terça (2) com Grêmio e Flamengo; veja onde assistir jogos da 1° rodada

Com premiação recorde para o campeão, a Libertadores 2024 tem início nesta terça-feira (2) com dois brasileiros em campo. O Flamengo visita o Millonarios da Colômbia, às 19h, e o Grêmio vai até a altitude de La Paz- na Bolívia-, para enfrentar o The Strongest a partir das 21h.

Além de Grêmio e Flamengo, outras cinco equipes do Brasil estão no torneio continental. Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG estão em busca da Glória Eterna e estreiam ainda nesta semana.

Além da relevância e o peso de ser o maior título possível no nível continental, a Libertadores deste ano tem dois atrativos extras. A premiação para o campeão em 2024 é a maior da história com 23 milhões de dólares (R$ 115,2 milhões na cotação atual), cinco milhões de dólares a mais do que foi pago ao Fluminense, campeão de 2023.

Apenas por participar da fase de grupos, os clubes vão receber US$ 6 milhões (R$ 29.9 milhões), além de US$ 330 mil (R$ 1.6 milhão) por vitória.

Outro diferencial é a vaga no Mundial de Clubes 2025. Restam três vagas para a América do Sul e o campeão da Libertadores deste ano vai garantir sua presença na super edição do torneio da Fifa. As outras duas vagas serão para os dois melhores colocados do ranking da Conmebol que não sejam brasileiros.

Hegemonia brasileira

A Libertadores foi completamente dominada pelas equipes brasileiras. O Brasil alcançou a maior sequência de títulos continentais com as últimas cinco conquistas. Flamengo (2019 e 22), Palmeiras (2020 e 21) e Fluminense (2023) completam a lista.

Apesar do atual predomínio, o Brasil ainda está atrás da Argentina em títulos gerais da competição. Os hermanos somam 25 troféus, enquanto as equipes brasileiras estão com 23.

Confira os jogos dos brasileiros na 1° rodada:

Terça-feira (02/04)

Millonarios x Flamengo (19h)

Onde assistir: ESPN e Star+.

The Strongest x Grêmio (21h)

Onde assistir: Paramount.

Quarta-feira (03/04)

Botafogo x Junior Barranquilla (19h)

Onde assistir: ESPN e Star+.

San Lorenzo x Palmeiras (21h30)

Onde assistir: Globo, ESPN e Star+.

Alianza Lima x Fluminense (21h30)

Onde assistir: Globo e Paramount+.

Quinta-feira (04/04)

Caracas x Atlético-MG (19h)

Onde assistir: ESPN e Star+.

Talleres x São Paulo (21h)

Onde assistir: Paramount+.

