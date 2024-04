Libertadores completa quarta edição seguida recheada de tropeços dos Brasileiros na estreia

A- A+

Está virando rotina ver os times brasileiros tropeçarem na estreia da Copa Libertadores. E na edição deste ano não foi diferente. Dos sete clubes do Brasil que entraram em campo pela primeira rodada da fase de grupos, apenas o Atlético-MG conseguiu sair vitorioso, enquanto Flamengo, Palmeiras e Fluminense conquistaram um ponto e Botafogo, Grêmio e São Paulo foram derrotados.

Ao todo, nos últimos quatro anos, as equipes brasileiras venceram apenas 10 de 29 confrontos disputados da primeira rodada da competição, ou seja, um aproveitamento de 34,4%. Este ano, aliás, teve o maior número de tropeços por parte dos times nacionais — seis, no total —, superando 2023, quando cinco equipes não conseguiram vencer seus jogos.

Nos últimos dois anos, que foram registrados os maiores números de tropeços dos clubes do Brasil, se deve muito ao fato dos times brasileiros pouparem alguns jogadores do elenco por conta das finais do Campeonato Estadual ou por desgaste físico. Flamengo, Palmeiras e Grêmio, por exemplo, não jogaram com força máxima nas partidas contra Millonários, San Lorenzo e The Strongest, respectivamente.

2024 (seis tropeços e uma vitória)

Botafogo 1x3 Júnior Barranquilla

Talleres 2x1 São Paulo

The Strongest 2x0 Grêmio

Millonários 1x1 Flamengo

San Lorenzo 1x1 Palmeiras

Alianza Lima 1x1 Fluminense

Caracas 1x4 Atlético-MG

2023 (cinco tropeços e duas vitórias)

Aucas 2x1 Flamengo

Ind.Medellín 1x1 Internacional

Bolívar 3x1 Palmeiras

Alianza Lima 0x0 Athletico

Atlético-MG 0x1 Libertad

Sporting Cristal 1x3 Fluminense

Liverpool 0x3 Corinthians

2022 (quatro tropeços e quatro vitórias)

Caracas 0x0 Athletico

Always Ready 2x0 Corinthians

América-MG 0x2 Del Valle

Fortaleza 1x2 Colo-Colo

Deportivo Táchira 0x4 Palmeiras

Bragantino 2x0 Nacional

Tolima 0x2 Atlético-MG

Sporting Cristal 0x2 Flamengo

2021 (quatro tropeços e três vitórias)

Always Ready 2x0 Internacional

Deportivo La Guaira 1x1 Atlético-MG

Santos 0x2 Barcelona

Fluminense 1x1 River Plate

Universitario 2x3 Palmeiras

Sporting Cristal 0x3 São Paulo

Vélez Sarsfield 2x3 Flamengo

