A- A+

Libertadores Libertadores: Conmebol confirma vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo por W.O Partida foi suspensa após torcedores da equipe chilena invadirem o gramado do estádio Monumental

A Conmebol confirmou nesta quarta-feira a vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo por W.O, em partida disputada no último dia 10, e válida pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. O duelo precisou ser interrompido na etapa final, após muitos torcedores da equipe mandante invadirem o gramado do estádio Monumental de Santiago.

O clube chileno, além de ter a derrota imposta pela entidade máxima do futebol sul-americano, também recebeu a punição de cinco jogos com portões fechados e terá que pagar uma multa de 80 mil dólares ( cerca de R$453 mil na cotação atual).

Com o resultado positivo, de 3 a 0, o tricolor cearense saiu da lanterna, ultrapassando o Colo-Colo e subiu para terceira posição do grupo. Agora, está com os mesmos quatro pontos do Racing-ARG. Mas fica atrás no critério de saldo de gols.

Relembre o caso

A confusão que levou à paralisação do jogo começou aos 25 minutos da etapa final, quando a disputa estava empatada em 0 a 0. Um acrílico que separa a arquibancada do campo foi quebrado pela torcida do Colo-Colo. Em seguida, muitos invadiram o gramado. Não houve ataques aos atletas ou membros da arbitragem.

De acordo com a imprensa chilena, o comportamento foi um protesto pela morte de dois torcedores do lado de fora do estádio antes do início da partida. Eles teriam sido atropelados por uma viatura da polícia durante uma tentativa de invasão ao Monumental.

Um grupo de chilenos formou uma espécie de "avalanche" para romper uma barreira e acessar o estádio. Ao entrar em ação para conter os invasores, agentes do Controle de Ordem Pública da polícia usaram um carro comgás lacrimogêneo. Neste momento, há uma debandada, e duas pessoas ficam presas em uma cerca. Elas seriam uma garota de 18 anos e um garoto de 13 anos.

"Houve uma debandada, causando a queda de uma cerca, e uma investigação está em andamento para determinar se uma viatura policial esteve envolvida na morte. Por enquanto, o que se sabe é que uma das cercas esmagou esses dois jovens com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas, e todas estão sendo investigadas como possíveis hipóteses de trabalho para determinar a causa final da morte desses jovens", afirmou o promotor Francisco Morales.

"Segundo informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no Estádio Monumental, e é nesse contexto pouco claro que o incidente está sendo verificado. Estamos trabalhando com todos os recursos técnicos disponíveis, incluindo as câmeras no local, para determinar como os eventos ocorreram".

O policial que conduzia o veículo não foi preso. Mas, de acordo com Morales, ele foi indiciado, e sua responsabilidade na tragédia será investigada.

Apenas cerca de duas horas depois que a partida foi oficialmente cancelada. Até então, havia uma tentativa das autoridades do jogo de concluí-lo na mesma noite sem a presença de torcida. Do lado de fora do Monumental, houve registros de confrontos entre torcedores chilenos e a polícia.

Por meio de suas redes sociais, a Conmebol lamentou a morte dos torcedores. A entidade responsável pela Libertadores expressou condolências às famílias e afirmou que "estamos juntos neste momento difícil".

Veja também