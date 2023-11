"Libertadores é o título mais importante da minha carreira", diz Marcelo

A- A+

O lateral do Fluminense Marcelo afirmou neste sábado (4) que a Copa Libertadores conquistada com o Fluminense após a vitória sobre o Boca Juniors na final no Maracanã, é o título mais importante de sua carreira.

"O Real Madrid vai entender: é o título mais importante de clube porque é o clube que me criou. O Real Madrid sabe que está sempre no meu coração, mas o Fluminense está ali. É difícil falar. Acho que é uma alegria dupla", disse o jogador, de 35 anos, minutos depois de conquistar sua primeira Libertadores.

Depois de ter jogado 15 anos no Real Madrid, com o qual ganhou todos os títulos possíveis em nível de clube, Marcelo retornou este ano ao Fluminense, clube que deixou quando tinha apenas 18 anos para jogar no gigante espanhol.

Outro veterano do tricolor carioca, Felipe Melo, também se emocionou muito ao expressar sua alegria pela conquista.

"Eu prometi a minha família que ia ser campeão da Libertadores com o Fluminense. Eu sou homem de palavra. Quero agradecer a Deus, a Jesus. O Fluminense merece e todo este grupo. A família Fluminense não é feita só de jogadores, é feita desde o vigia, a 'tia' da massagem, a 'tia' que varre...", disse Melo.

Para o zagueiro "o Fluminense é campeão porque começou o ano passado atrás deste título, quando perdeu para o Olimpia (na 3ª fase). É um título inédito. Entendam: o impossível é para o ser humano, para Deus não existe o impossível. Estou atônito com tudo o que está acontecendo. Com 40 anos de idade ganhei a minha terceira Libertadores num clube maravilhoso como o Fluminense. Eu sei que o meu pai está orgulhoso de mim agora. Os meus filhos, a minha esposa e a minha mãe, Parabéns tricolores que vieram aqui e fizeram a festa", desabafou o jogador.

Para Melo, que já que já havia conquistado a Libertadores com o Palmeiras, "Não existe uma equipe no mundo que trabalha mais que o Fluminense. Não existe. Essa é a vitória de um clube que trabalha. E hoje realizou", acrescentou.

Tanto Marcelo quanto Felipe Melo foram elogiados por Neymar, com quem jogaram na Seleção Brasileira, que em publicação nas redes sociais, parabenizou o Fluminense pelo título continental, citando os dois defensores e Paulo Henrique Ganso, com quem jogou no Santos, e André e Nino, com quem atuou nas últimas convocações da seleção.

Veja também

Libertadores Fluminense mereceu conquistar a Libertadores, diz Germán Cano