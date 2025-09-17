FUTEBOL
Libertadores e Sul-Americana: veja os jogos dos times brasileiros desta quarta-feira (17)
Palmeiras e Atlético-MG serão os brasileiros em campo nesta quarta-feira
É semana de competições internacionais. Nesta quarta-feira, dois brasileiros entram em ação pelas quartas de final de Libertadores e Sul-Americana, respectivamente: Palmeiras e Atlético-MG. A dupla enfrenta River Plate-ARG e Bolívar-BOL.
O dia ainda tem um confronto entre os equatorianos do Independiente del Valle e os colombianos do Once Caldas.
Veja o jogo de hoje da Libertadores:
21h30 - River Plate x Palmeiras
Veja os jogos de hoje da Sul-Americana:
19h - Bolívar x Atlético-MG
21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas