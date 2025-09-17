A- A+

FUTEBOL Libertadores e Sul-Americana: veja os jogos dos times brasileiros desta quarta-feira (17) Palmeiras e Atlético-MG serão os brasileiros em campo nesta quarta-feira

É semana de competições internacionais. Nesta quarta-feira, dois brasileiros entram em ação pelas quartas de final de Libertadores e Sul-Americana, respectivamente: Palmeiras e Atlético-MG. A dupla enfrenta River Plate-ARG e Bolívar-BOL.

O dia ainda tem um confronto entre os equatorianos do Independiente del Valle e os colombianos do Once Caldas.





Veja o jogo de hoje da Libertadores:

21h30 - River Plate x Palmeiras

Veja os jogos de hoje da Sul-Americana:

19h - Bolívar x Atlético-MG

21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas

