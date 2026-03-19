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FUTEBOL Libertadores: fase de grupos terá menor número de brasileiros em dez anos; veja potes do sorteio Última vez que a competição teve menos de sete times do Brasil havia sido em 2016

O futebol brasileiro passou a dominar a Libertadores com sete títulos seguidos nos últimos anos. Desta vez, no entanto, a fase de grupos da competição terá o menor número de representantes do Brasil desde 2016. São seis times — Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol —, que irão conhecer seus adversários no sorteio que será realizado nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, em Luque, no Paraguai.

Em 2016, o Campeonato Brasileiro passou a oferecer seis vagas para a Libertadores, aumentando o G-4 da tabela para G-6. Ou seja, naquele ano, o torneio continental ainda foi disputado com os quatro melhores classificados nos pontos corridos da temporada de 2015, além do campeão da Copa do Brasil.

Depois disso, já com mais vagas via Brasileirão, a fase de grupos da Libertadores sempre teve, pelo menos, sete times do Brasil. Nesta temporada, contudo, Botafogo e Bahia foram eliminados ainda na pré e deixaram o futebol brasileiro com seis representantes. O carioca perdeu para o Barcelona-EQU, enquanto o Tricolor baiano foi superado pelo O'Higgins, do Chile.

Nestes últimos dez anos, os brasileiros dominaram a competição conquistando oito títulos — Flamengo (três vezes), Palmeiras (duas vezes), Grêmio, Fluminense e Botafogo. Apenas Atlético Nacional-COL, em 2016, e River Plate-ARG, em 2018, quebraram essa hegemonia.





Sorteio da Libertadores

As 32 equipes classificadas serão divididas em oito grupos de quatro clubes. Cada time jogará seis partidas, enfrentando os outros três rivais do seu grupo tanto em casa quanto fora. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as oitavas de final da Libertadores, enquanto os times que terminarem em terceiro lugar se classificarão para a repescagem das oitavas de final da Sul-Americana.

Três brasileiros estão entre os cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Já Corinthians e Cruzeiro estão no pote 2. Mirassol fecha no quarto pote. Equipes do mesmo país só podem cair no mesmo grupo caso um deles venha da fase preliminar. Como Botafogo e Bahia foram eliminados, os times do Brasil não correm risco de se enfrentarem nesta etapa da competição.

POTE 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente Del Valle

POTE 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario

POTE 3: Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco

POTE 4: Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Guayaquil

Sorteio da Sul-Americana

O sorteio da Sul-Americana, que também será realizado nesta quinta-feira, segue a mesma lógica da Libertadores, mas com sete times brasileiros. Atlético-MG, Grêmio, Santos e São Paulo ficam no pote 1. Red Bull Bragantino e Vasco, no pote 2, e o Botafogo fecha no pote 4. Times no mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo.

POTE 1: River Plate, Atlético-MG, São Paulo Racing, Grêmio, Olimpia, Santos e América de Cali.

POTE 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco, Cienciano e Tigre.

POTE 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero e Macará.

POTE 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins e Juventud de Las Piedras.

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