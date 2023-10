A- A+

FUTEBOL Libertadores Feminina: Corinthians bate Inter nos pênaltis e chega à final Brabas do Timão enfrentam o Palmeiras na decisão, no próximo sábado (21)

O Corinthians superou o Internacional por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, para se garantir na grande decisão da Copa Libertadores de futebol feminino, onde protagonizará um derby histórico com o Palmeiras pelo título da competição.

A classificação das Brabas do Timão foi garantida em partida disputada nesta quarta-feira (18) no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Esta será a segunda final brasileira da história da competição continental, após o Corinthians conquistar o seu segundo título da Libertadores Feminina em 2019 ao derrotar a Ferroviária por 2 a 0 na decisão disputada no Equador.

Apostando em um jogo reativo, no qual tinha os contra-ataques como maior arma, o Internacional chegou primeiro ao gol. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Belén Aquino lançou Priscila em profundidade. A camisa 19 partiu em velocidade e bateu na saída da goleira Lelê. Porém, aos 33 minutos da etapa final Vic Albuquerque marcou um golaço de cabeça para deixar tudo igual e forçar a disputa de pênaltis.

Nas penalidades máximas, as Brabas do Timão foram mais eficientes do que as Gurias Coloradas para fecharem a disputa em 4 a 3 e se garantirem na decisão.

A decisão da Libertadores Feminina será disputada no próximo sábado (21), no Estádio Pascual Guerrero. Inicialmente, a Conmebol havia divulgado 20h30 como horário da partida, mas a publicação eita nas redes sociais foi excluída.

