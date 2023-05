A- A+

LIBERTADORES Libertadores: Fla pega Ñublense para tentar encaminhar classificação; veja onde assistir O Rubro-Negro entra em campo com a missão de somar pontos que lhe permitam encaminhar a vaga nas oitavas de final do torneio

O Flamengo enfrenta o Ñublense (Chile), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (24) no Estádio Municipal de Concepción, com a missão de somar pontos que lhe permitam encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Para isto, o Rubro-Negro terá que voltar a vencer na competição continental. Após estrear com derrota de 2 a 1 para o Aucas (Equador) fora de casa, o rubro-negro bateu o Ñublense por 2 a 0 no Maracanã e ficou no 1 a 1 com o Racing (Argentina).

Com isso, o Fla ocupa a vice-liderança do Grupo A da competição com 4 pontos. A liderança é do Racing, que na última terça-feira (23) superou o Aucas por 2 a 1 para chegar aos 10 pontos.

Porém, mesmo tendo vencido os chilenos na partida disputada no Maracanã, o técnico argentino Jorge Sampaoli deixou claro, em entrevista coletiva, que não espera facilidade, ainda mais atuando fora de casa: “[O Ñublense é um] time que joga muito bem […]. É um time que tem qualidade de jogo e que maneja muito bem a bola”.





O Mengão trabalhou nesta terça (23), no Estadio Huachipato-CAP, com foco na partida de amanhã, diante do Ñublense, pela @Libertadores! #VamosFlamengo #CRF



Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/eUPGrWN579 — Flamengo (@Flamengo) May 23, 2023

Um importante “reforço” para esta partida pode ser o uruguaio Arrascaeta, que desfalcou o Flamengo no último domingo (21) em partida do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O meio-campista, que ficou fora de combate por causa de dores na coxa direita, participou do treino realizado na última terça (23) já em solo chileno.

E a presença de Arrascaeta, um exímio articulador de jogadas, pode ser de grande importância para o Rubro-Negro conseguir fazer algo que Sampaoli destacou em sua última entrevista: ter a capacidade de criar oportunidades de gol diante de defesas muito fechadas. “Quando os espaços são reduzidos, o time tem que ter a tranquilidade de criar esses espaços, para depois estar no momento de os jogadores de qualidade definirem a partida”, declarou o treinador.



Onde assistir?

O jogo terá transmissão pela Rádio Nacional, pela TV aberta na Rede Globo e pelo streaming Paramount+.

