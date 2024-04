Libertadores: Flamengo viaja para altitude e tenta manter invencibilidade em 2024

A- A+

Ainda invicto em 2024, o Flamengo terá nesta terça-feira seu primeiro desafio pela Copa Libertadores na temporada. O time carioca enfrentará o Millonarios, na Colômbia, e tenta manter viva a sequência de 12 partidas sem levar gol, desempenho que teve durante a disputa do Campeonato Carioca. O rubro-negro chega para sua estreia na competição depois de uma vitória por 3 a 0 contra o Nova Iguaçu na primeira partida da final do Estadual.

A equipe encontrará, em Bogotá, uma altitude de 2.640m acima do nível do mar. A condição é uma "pedra no sapato" do carioca que, dentre as 14 partidas que disputou a partir de 2.500 metros acima do nível, perdeu 7. A derrota mais recente aconteceu contra o Aucas, em 5 de abril de 2023, quando o time equatoriano ganhou por 2 a 1, no estádio Chillogallo, em Quito, a 2.850 metros de altitude.

Além do time colombiano, o Flamengo também caiu no grupo com o boliviano Bolívar, que conta com 3.640m na sua capital La Paz. A delegação da equipe carioca, que conta com 24 atletas, desembarcou na noite de domingo, em Bogotá, na Colômbia, após seis horas e meia de viagem. Além deles, viajaram também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz; o diretor executivo Bruno Spindel, e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol.

O bom desempenho defensivo do Flamengo consagrou o argentino Rossi como o goleiro com maior período sem levar gols pelo rubro-negro. Ele atingiu a marca aos 39 minutos do segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o Fluminense, no dia 16 de março. Rossi superou os 959 minutos de Cantarele, detentor da marca por mais de 40 anos. Além disso, a solidez defensiva também rendeu a primeira convocação para o zagueiro Fabrício Bruno.





A altitude que o Flamengo enfrentará não é a maior que já teve como desafio na competição. Por isso, a preocupação principal da comissão é adaptar os jogadores a maneira veloz que a bola corre e manter a qualidade defensiva que o time conseguiu alcançar com o técnico Tite. O GLOBO levantou o retrospecto das melhores campanhas defensivas da competição e, o atual treinador do rubro-negro, é o detentor do melhor trabalho, quando comandou o Corinthians, em 2012.

Times menos vazados no século pela Libertadores

A Libertadores chega a sua edição de número 24 no século XXI. Dentre as campanhas, o time campeão com melhor retrospecto defensivo é o Corinthians, em 2012. Comandado por Tite, o clube paulista sofreu apenas 4 gols na competição inteira. Na fase de grupos, o time foi vazado duas vezes, nas partidas contra o Deportivo Táchira e Nacional. Depois, sofreu gols contra o Santos, na semifinal, e na final contra o Boca Juniors.

Além desta, outras campanhas vitoriosas também chamam a atenção pela efetividade defensiva. Outros times pouco vazados que foram campeões são: Estudiantes (2009), Atlético Nacional (2016) e Palmeiras (2020), com seis gols sofridos; Flamengo (2022) com 8 e San Lorenzo (2014), River Plate (2015) e (2018) e Grêmio (2017) com 9.

Já entre os finalistas, destacam-se as campanhas do Boca Junior em 2023, que sofreu 7 gols, e a do argentino River Plate, em 2019, sendo vazado 9 vezes. Entre os semifinalistas, o São Paulo e Atlético Mineiro possuem a melhor trajetória, com 4 gols sofridos, em 2010 e 2021, respectivamente. Depois deles, ficam Grêmio (2018) e Palmeiras (2023), com sete gols cada.

Confira retrospecto do Flamengo a 2.500 metros de altitude

O primeiro embate do rubro-negro nesta condição aconteceu em 13 de outubro de 1981, nos 2.560 metros do estádio Félix Capriles, na Bolívia. O carioca venceu o Jorge Wilstermann por 2 a 1, na segunda fase da Libertadores. O segundo jogo na altitude foi disputado em 8 de abril de 1983, nos 3.640 metros acima do mar de La Paz, pela fase de grupos da Libertadores. O Mais-querido perdeu por 3 a 1 para o Bolívar.

Depois de 24 anos, no dia 14 de fevereiro de 2007, o Flamengo visitou Potosí, na Bolívia, aos 4.090 metros, para empatar com o Real Potosí pela fase de grupos. No ano seguinte, em 9 de abril, o carioca perdeu para o Cienciano, por 3 a 0, com 3.360 metros de Cusco, no Peru. Pela pré-Libertadores de 2012, o Flamengo viajou novamente para 4.090 metros de Potosí e, dessa vez, perdeu de 2 a 1 para o time boliviano.

Dois anos depois, em 19 de março, o rubro-negro retornou aos 3.640 metros de La Paz, para o embate com o Bolívar no estádio Hernando Siles, pela fase de grupos da Libertadores. O jogo terminou 1 a 0 para os bolivianos. Em 2018, o carioca viajou para Bogotá — onde enfrentará o Millonarios — para o duelo contra o Santa Fé, que terminou em um empate sem gols nos 2.640m acima do mar.

No dia 5 de março de 2019, aos 3.700 metros de Oruro, na Bolívia, o Flamengo ganhou por 1 a 0 do San José. Em 24 de abril do mesmo ano, o rubro-negro perdeu de 2 a 1 para a LDU nos 2.850 metros de Quito, no Equador. Em fevereiro de 2020, empatou com o Independiente del Valle por 2 a 2 na partida de ida da Recopa Sul-Americana, nos 2.850 metros de Quito.

Em setembro do mesmo ano, o time teve seu pior resultado neste nível de altitude. Contra o del Valle, o carioca foi goleado por 5 a 0, maior derrota da equipe na competição. No dia 4 de maio de 2021, o time venceu a LDU por 3 a 2 no estádio Casablanca. Em 21 de fevereiro de 2023, o Flamengo retornou aos 2.850 metros de Quito para enfrentar o del Valle, novamente pela Recopa Sul-Americana. Por fim, em 5 de abril do ano passado, o Aucas equatoriano ganhou do Flamengo por 2 a 1, no estádio Chillogallo, em Quito, a 2.850 metros de altitude.

Veja também

FUTEBOL "SAF argentina", River e equatorianos: saiba quem pode ameaçar domínio brasileiro na Libertadores