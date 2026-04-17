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FUTEBOL

Libertadores: Goleiro do Sporting Cristal teria consultado celular antes de pênalti do Palmeiras

Reportagem da Paramount+ diz que membro da comissão técnica de clube peruano buscou equipamento eletrônico no vestiário

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O goleiro Diego Enríquez O goleiro Diego Enríquez  - Foto: Connie FRANCE / AFP

Na era das toalhas com dicas sobre batedores de pênaltis para os goleiros, Diego Enríquez, do Sporting Cristal-PER, inovou. Segundo a reportagem do Paramount+, que transmitiu a partida entre o time peruano e o Palmeiras, pelo grupo F da Libertadores, arqueiro teria consultado um celular à beira do campo antes do atacante Flaco López cobrar uma penalidade a favor do alviverde.

Ainda de acordo com a transmissão, que teve reportagem de Ale Xavier, um membro da comissão técnica foi ao vestiário buscar um celular, que foi desbloqueado sob as instruções do goleiro. O ocorrido acontecia no intervalo entre a ida do árbitro ao monitor do VAR (que culminou na confirmação da penalidade) e a cobrança de Flaco.

 

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Assim que se dirigia ao campo, Enríquez levou cartão amarelo. O árbitro, o chileno Piero Maza, fez sinal de negativo para o jogador. A estratégia acabou não dando certo. O goleiro até acertou o canto, mas Flaco bateu bem e converteu a cobrança, dando a vitória ao Palmeiras: 2 a 1.


O uso não autorizado de equipamentos eletrônicos por parte de atletas em campo ou no banco de reservas é vetado pelas regras internacionais do futebol, ditadas pela International Football Association Board (IFAB) — a punição recomendada, inclusive, é expulsão. Por outro lado, as regras também autorizam que o estafe das equipes utilize equipamentos "diretamente relacionados à segurança e bem estar dos jogadores ou sob razões táticas".

Na última quinta-feira, o atacante Memphis Depay foi advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por usar um celular enquanto estava no banco de reservas durante partida entre Corinthians e Flamengo.

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