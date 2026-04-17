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FUTEBOL Libertadores: Goleiro do Sporting Cristal teria consultado celular antes de pênalti do Palmeiras Reportagem da Paramount+ diz que membro da comissão técnica de clube peruano buscou equipamento eletrônico no vestiário

Na era das toalhas com dicas sobre batedores de pênaltis para os goleiros, Diego Enríquez, do Sporting Cristal-PER, inovou. Segundo a reportagem do Paramount+, que transmitiu a partida entre o time peruano e o Palmeiras, pelo grupo F da Libertadores, arqueiro teria consultado um celular à beira do campo antes do atacante Flaco López cobrar uma penalidade a favor do alviverde.

Ainda de acordo com a transmissão, que teve reportagem de Ale Xavier, um membro da comissão técnica foi ao vestiário buscar um celular, que foi desbloqueado sob as instruções do goleiro. O ocorrido acontecia no intervalo entre a ida do árbitro ao monitor do VAR (que culminou na confirmação da penalidade) e a cobrança de Flaco.





Assim que se dirigia ao campo, Enríquez levou cartão amarelo. O árbitro, o chileno Piero Maza, fez sinal de negativo para o jogador. A estratégia acabou não dando certo. O goleiro até acertou o canto, mas Flaco bateu bem e converteu a cobrança, dando a vitória ao Palmeiras: 2 a 1.

O pênalti marcado para o Palmeiras contra o Sporting Cristal.



Pênalti ou lance normal?



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O uso não autorizado de equipamentos eletrônicos por parte de atletas em campo ou no banco de reservas é vetado pelas regras internacionais do futebol, ditadas pela International Football Association Board (IFAB) — a punição recomendada, inclusive, é expulsão. Por outro lado, as regras também autorizam que o estafe das equipes utilize equipamentos "diretamente relacionados à segurança e bem estar dos jogadores ou sob razões táticas".

Na última quinta-feira, o atacante Memphis Depay foi advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por usar um celular enquanto estava no banco de reservas durante partida entre Corinthians e Flamengo.

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